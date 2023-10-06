Belçika istihbaratı, Alibaba’yı 'casusluk'tan denetliyor

Financial Times’da yer alan habere göre, güvenlik servisi şirketin Liege kentinde bulunan kargo havaalanındaki lojistik koluna atıfta bulunarak Alibaba da dahil olmak üzere Çinli şirketlerin “olası casusluk ya da müdahale eylemlerini” incelediklerini belirtti. Habere göre, Alibaba yasalara aykırı bir eylemde bulunduğunu reddetti.

"Alibaba'nın varlığı, dikkat edilmesi gereken unsur"

Alibaba, 2018’de şirketin Cainiao lojistik kolunun yöneteceği bir e-ticaret merkezi kurmak üzere Belçika hükümeti ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında lojistik altyapısında yatırım yapılması bulunuyordu. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde Belçika güvenlik servisinin “istihbarat değerlendirmelerini takiben” şirketin eylemlerini gözlemlediği, hassas ekonomik bilgileri derleyen yazılım sistemlerine yönelik de detaylı bir inceleme yürüttüğü yer aldı.

Belçika Devleti Güvenlik Servisi (VSSE) FT’ye yaptığı açıklamada, Çinli şirketlerin verilerini Çinli yetkililer ve istihbarat servisleri ile paylaşmasını zorunlu kılan bir yasa tasarısı nedeniyle Alibaba’nın varlığının “VSSE için dikkat edilmesi gereken bir unsur oluşturduğunu” ifade etti. Çinli e-ticaret devi Alibaba, geçen ay Cainiao’yu Hong Kong borsasına kote olması için talepte bulunmuştu. Talebin gerçekleşmesi durumunda Cainiao şirketten ayrılan ilk birim olacak. Alibaba, bu yıl yeniden yapılandırma gerçekleştireceğini ve işlerini altı birime ayıracağını açıklamıştı.