Belçika'dan Manisa'ya geldi Avrupa'ya börek satıyor

04 Ekim 2019

Ahmet USMAN

Yıl sonuna kadar tamamlayacağı ek yatırımı ile La Lorraine'in Türkiye’deki toplam yatırım miktarı 100 milyon euroyu bulacak.

Türkiye pazarına 5 yıl önce giren Belçika merkezli ekmek ve kruvasan markası La Lorraine, bir yandan ek yatırımlarını sürdürürken, diğer yandan pazar yelpazesini genişletiyor. Türkiye’yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın merkez üssü olarak konumlayan firma, Avrupa’ya da başta börekler olmak üzere Türk hamur işlerini ihraç ediyor.

Manisa OSB’deki üretim tesisinde düzenlenen basın gezisinde bu yıl sonuna kadar yapacakları 25 milyon euroluk ek yatırımla birlikte son 5 yılda Türkiye’ye 100 milyon Euro yatırım gerçekleştirmiş olacaklarına dikkat çeken La Lorraine Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Burak Deniz, “La Lorraine olarak Türkiye’ye güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’yi merkez üssü yapıp özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini yöneten bir şirket olarak, çevre ülkelere ihracata başladık. Şu an aktif olarak ekmek ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeleri Irak, Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs olarak sıralayabiliriz. Son olarak Ortadoğu’daki en büyük perakende zincirlerinden Lulu ile anlaşma sağladık. 2020 itibariyle ise Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacağız” diye konuştu.

Yurt içinde 8 bin satış noktasına hizmet verdiklerine dikkat çeken Deniz, “Manisa’daki 58 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günde 80 ton üretim kapasitesi ile ekmek, kruvasan, çörek ve geleneksel Türk hamur işlerini üretiyoruz. Börek ürünlerimiz şu an Belçika, Hollanda, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Burada da hedefimiz etnik pazar değil tüm Avrupalılar. Doğru bir yolda olduğumuzu da görüyoruz. Avrupalılar özellikle böreğe bayıldılar. Yiyip de beğenmeyen görmedik. Şimdiye kadar 35-40 konteynerlik ihracat yaptık ama önümüzdeki yıl bu çok daha artacak” dedi.

25 ülkede hizmet veriyor

La Lorraine Grubu’nun 25 ülkede hizmet verdiğini, 13 ülkede fabrikası olduğunu söyleyen Deniz, “Son dönemde grubun en çok yatırım yaptığı ülke Türkiye. Bunda iç pazardaki canlılığın yanında burayı üs olarak belirlemenin de etkisi var. Bu yılı yüzde 30 büyüme ile kapatacağız. 2020 hedefimiz de yine yüzde 30’lar seviyesini yakalamak olacak. Türkiye yıllık 185 kilogramlık kişi başı ekmek tüketimiyle Avrupa’da ilk sırada. Fakat ne yazık ki bu durum beraberinde israfı da getiriyor. Türkiye’de yılda 1.7 milyar TL’lik ekmek israf ediliyor. Biz, bake-off dediğimiz teknoloji sayesinde bunu neredeyse sıfıra indirdik. Çünkü bu sistemde satış ve servis noktalarına dondurulmuş olarak gelen ürün ihtiyaç kadar pişirilip, taze taze tüketiliyor. Donuk geldiği için içine hiçbir koruyucu madde koymaya da gerek olmuyor” diye konuştu.