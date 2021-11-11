Belçikalı dev 4’üncü Türk şirketini alıyor

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden Ravago, Türkiye!’deki büyümesine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de peş peşe şirket satın alarak büyüyen Belçikalı Ravago, listeye birini daha ekledi.

2013’te Beşler Tekstil’in taşyünü üretimi yapan İzoberrock’un yüzde 50’sini satın alarak Türkiye’ye odaklanan Ravago, ardından 2014’te Tekpol’ü 36 milyon dolara bünyesine katmıştı. Son olarak Kemiropa’yı satın alan Ravago, şimdi de Turkuaz Kimya’nın ana hissedarı oluyor. Ravago, Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret adlı şirket hisselerinin yüzde 51’ini satın alıyor.

Dünya çapında 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Ravago, 45 üretim tesisine sahip. Şirketin çalışan sayısı 7 binden fazla. Turkuaz Kimya ise Nouryon, Afcona Additives, Avebe, Bruchsaler Farben, Laviosa, Kao gibi yabancı kimya şirketlerinin Türkiye’deki temsilcilik ve distribütörlüğünü yapıyor.