Belçikalı dev, Türkiye'deki 5'inci şirketini aldı

KERİM ÜLKER

Son dönemde Avrupa ve ABD’li kimya şirketlerinin yoğun ilgisi yeni satın alma ve ortaklıklarla devam ediyor. Türkiye'yi yakından tanıyan, peş peşe satın almalar yapan Belçikalı kimya şirketi Azelis, listeye bir Türk şirketini daha ekledi.

Türkiye’nin önde gelen özel kimyasallar ve gıda maddeleri tedarikçisi Tunçkaya, Tara Kimya, Ekin Kimya ve Aktaş Dış Ticaret ve bağlı iştiraki Whitecem S.A’dan özel kimyasal içeriği birimini devralan Belçikalı dev, şimdi de Dağaltı Kauçuk şirketini satın alıyor.

Özel kimyasallar distribütörü olan Dağaltı Kauçuk, 1980 yılında İstanbul'da kuruldu. Dağaltı'nın Türkiye iç pazarında kauçuk ve kauçuk katkı maddeleri alanında en önemli oyunculardan biri olarak biliniyor. Dağaltı Kauçuk, 400'den fazla müşteriyle çalışıyor. Satın alma süreci, bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanacak.

2.5 milyar cirosu var

56 ülkede faaliyet gösteren Azelis son yıllarda ciddi bir satın alma sürecine girmişti. 2018’den bu yana Türkiye dahil dünyanın farklı coğrafyalarında 50’ye yakın şirketi bünyesine katan Azelis, 2.5 milyar euro ciro ve 5 milyar euroyu aşan borsa değeri ile Avrupa’nın en önemli kimya şirketlerinden biri. Singapur’dan Azelis’in, Singapur, İsrail, Hindistan gibi ülkelere yayılmış şirketlerinde 3 bine yakın çalışanı bulunuyor. Şirketin hisseleri Euronext Brüksel'de işlem görüyor.