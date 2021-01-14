Belçikalı kimyasallar grubu Solvay yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Belçika iş dünyası gazetesi De Tijd, kimyasallar grubu Solvay'ın yeniden yapılanma planından 900 kişinin etkileneceğini ancak bazı personele alternatif pozisyonlar önerilebileceğini açıkladı.

Solvay'in, e-postayla gönderdiği açıklamada, insan kaynakları, BT, satın alma ve yasal işlevler gibi iş destek faaliyetlerinin yeniden inceleneceği belirtildi.

Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik hacminin 3,15 milyar kWh olarak gerçekleştiğini kaydeden Nogayev, 2020'de ülkede yenilenebilir enerji alanında 25 projenin hayata geçirildiğinin de altını çizdi.