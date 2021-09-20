Bella Maison, yurt dışı mağaza yatırımlarına devam ediyor

Ev ve sofra dekorasyonu sektöründe başarılı bir büyüme grafiği sergileyen Bella Maison, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da mağaza yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye’deki mağaza ve e-ticaret yatırımlarının yanı sıra Cezayir, Almanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde faaliyet gösteren Bella Maison, 16 Eylül’de Özbekistan'da yeni bir mağaza açtı. Bella Maison, Taşkent Semerkand Darvoza Mall’da açılan 140 metrekare alana sahip mağazada; yatak odası, sofra, banyo, kozmetik, ev tekstili, ev dekorasyonu gibi 23 farklı kategorideki ürün çeşitlerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Özbekistan, Cezayir ve Türkiye’de toplamda 15 mağazası bulunan marka, bu yılın sonuna kadar mağaza sayısını artırmayı planlıyor. Bella Maison’un fiziksel mağaza yatırımlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Japonya’da yürüttüğü e-ticaret girişimleri de bulunuyor.

“Özbekistan'daki evlere renk katmaya geldik”

Global bir marka olma yolunda ilerlediklerini belirten Bella Maison CEO'su Muhammed Tan, "Bella Maison olarak Özbekistan'daki ilk mağazamızı açtığımız için çok heyecanlıyız. Genç, dinamik, pozitif yapımız ve rengarenk ürünlerimizle Özbekistan'daki evlere renk katmaya, heyecan katmaya geldik. Bir Türk markası olarak Özbekistan'daki müşterilerimizi mutlu etmeyi ve yeni başarılara imza atmayı umuyoruz." dedi.