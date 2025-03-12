Bellona için geri sayım! Şirket satışa çıkıyor! İşte ihale detayları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışı için ihale sürecini resmen başlattı. Hazine'ye ait yüzde 100 hissenin satışa çıkarılacağı ihale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Şartname bedeli 200 bin TL...

İhale sürecine ilişkin detaylara göre, Bellona Mobilya için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL olarak açıklandı. Katılım teminatı 350 milyon TL, şartname bedeli ise 200 bin TL olarak belirlenirken, veri inceleme ve tesis ziyareti yapmak isteyen yatırımcıların 500 bin TL ödeme yapması gerekecek.

Yatırımcılar tesis ziyaretinde bulunabilecek

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 17 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek. Tekliflerin son teslim tarihi 5 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, teklifler 6 Mayıs 2025'te açılarak açık artırma aşamasına geçilecek.

TMSF'ye neden devredilmişti?

1995 yılında Boydak Holding tarafından kurulan Bellona, İstikbal ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi. 2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.