Bemis, savunma sanayiine yönelik 12 ürünü yerlileştiriyor

14 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Firma, kendi alanında önce milli savunma sanayine önemli katkılarda bulunmayı ardından da ürünlerini tüm dünyaya pazarlamayı hedefliyor. BEMİS Genel Müdürü Şinasi Güneş, ürettikleri 3 bin’in üzerindeki endüstriyel elektrik ekipmanlarını 40 ülkeye ihraç ettiklerini ve hedeflerinin yakın gelecekte ihracat yaptıkları ülke sayısını 80’e çıkarmak olduğunu söyledi. Güneş, bunun yanında milli şuurla Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi adına otomobilden uçağa, helikopterden savunma sanayi ürünlerine kadar tamamı yerli ürünler üretebilmesi için firma olarak harekete geçtiklerini de belirtti.

“Konsey ve kümelenmeler firmalara yeni ufuklar kazandırdı”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis Üyeliği görevinde de bulunan Şinasi Güneş, “BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay öncülüğünde başlatılan konsey ve kümelenme çalışmalarına katılmamız, firma olarak bizlere yeni ufuklar kazandırdı. Son 5-6 yıllık süreçte gerek enerji gerekse de uzay, havacılık ve savunma sanayi kümelenmelerinde firmalarımızdaki üretim altyapısını ve yeteneklerini yeni nesil alanlara yönlendirme konusunda çok önemli adımlar atıldı. BEMİS olarak bu çalışmalarda uzmanlık alanımız olan elektrik malzemeleriyle ilgili savunma sanayiine yönelik üretilmesi gereken ciddi komponentler olduğunu gördük ve bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” açıklamasını yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından savunma ve havacılık sektöründe üretim yapan Bursalı firmaların katılımıyla düzenlenen ‘Uludağ Özgün Ürün Projeleri Çalıştayı’nda sunulan 18 proje arasında BEMİS’in projesinin de yer aldığını vurgulayan Güneş, “Projemize gösterilen ilginin ardından motivasyonumuz daha da arttı. Yürüttüğümüz çalışmalar ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Milli Savunma Bakanlığı’ndan sertifikamızı da aldık. Sonra da elektro optik sistemlerle ilgili Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA) imzaladık. Savunma sanayine yönelik 12 ürünü 1 yıl içerisinde yerlileştirip, fonksiyon testlerini de tamamladıktan sonra inşallah seri üretime geçeceğiz” dedi.

“NATO ülkelerine de ürün satabilecek konuma geleceğiz”

Savunma sanayiine üretim yapmanın zor olduğu kadar çok önemli olduğunun altını çizen Güneş, “Bizim SSM ile anlaşmasını yaptığımız 12 komponent, yapılması gerekenin sadece bir bölümü. 200 takımlık bir ürün ihtiyacı var. Bundan sonraki hedefimiz bu 200 takımı da tamamlamak” ifadelerini kullandı. BEMİS olarak Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi’ne (BASDEC) üye firmalardan bir olduklarını da belirten Genel Müdür Güneş, “Düzenlenen buluşmalar ve alım heyetleri sayesinde Bursalı firmalar savunma sanayiindeki önemli aktörlerle defalarca bir araya geldi. ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi büyük firmaların bizleri ziyaret de etmesi ve firmalarımızdaki kabiliyetleri görüp destek vermesi bizim bu konuda cesaretimizi yükseltti. Uluslararası sertifikasyon süreçlerimizi de tamamladığımızda NATO ülkelerine de ürün satabilecek konuma geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yerli otomobil için hazırız"

Bursa’da üretilecek yerli otomobilin elektrik ve elektronik aksamlarının üretilmesine yönelik çalışmaya da hazır olduklarını vurgulayan Şinasi Güneş, elektrikli otomobillerin şarj üniteleri ve şarj fiş prizleriyle ilgili özgün tasarımlar yaptıklarını belirterek, “Biz yerli otomobil için hazırız” mesajı verdi. Önümüzdeki yıl bu ürünleri de satışa sunacaklarını açıklayan Güneş, “Türkiye potansiyel olarak birçok şeye hazır. Sadece belirlenecek stratejik hedefler doğrultusunda kaynakların bir araya getirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Devletimizin de son yıllarda yaptığı çalışmalar bu yönde. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde bilinenin çok üzerinde projeler, üretimde yenilikler göreceğiz. Ülkemiz son yıllarda inanılmaz bir Ar-Ge atağı yaptı. Bursa’da 130’a yakın Ar-Ge merkezi kuruldu. Bu Ar-Ge çalışmalarının meyveleri önümüzdeki yıllarda alınmaya başlanacak. Türkiye gümbür gümbür geliyor” şeklinde konuştu.