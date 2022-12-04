Benesta Benleo Acıbadem 120 ay vade seçeneği sunuyor
İstanbul’un asırlık semti Acıbadem’de yapımı süren ve kaba inşaatının %70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de lansmana özel ayrıcalıklar başladı.
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Lokasyonu, yeşil alanları ve mimari detayları ile ‘’Herşey Dahil Lüks’’ yaşam seçenekleri ile buluşturan Benesta Benleo Acıbadem, şehir merkezinde doğanın içinde yaşamak isteyen ailelere hitap ediyor.
Proje, yüzde % 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği ile lansmana özel ayrıcalıklar ve özel esnek ödeme planları bulunuyor