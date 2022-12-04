Benesta Benleo Acıbadem 120 ay vade seçeneği sunuyor

Lokasyonu, yeşil alanları ve mimari detayları ile ‘’Herşey Dahil Lüks’’ yaşam seçenekleri ile buluşturan Benesta Benleo Acıbadem, şehir merkezinde doğanın içinde yaşamak isteyen ailelere hitap ediyor.

Proje, yüzde % 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği ile lansmana özel ayrıcalıklar ve özel esnek ödeme planları bulunuyor