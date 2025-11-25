Benetton Home, Türkiye pazarına giriş yaptı

Global moda markası Benetton, giyim alanındaki enerjisini artık ev yaşamına taşıyor. Arneh Giyim Tekstil ve Bergner Europe iş birliğiyle yürütülen Türkiye distribütörlüğü kapsamında Benetton Home koleksiyonları resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

Ev tekstili, dekoratif aksesuarlar, mutfak grubu ve evcil hayvan ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerin beğenisine sunuldu. Marka, İtalyan stilinin canlı renkleri ve modern çizgilerini yaşam alanlarına yansıtmayı hedefliyor.

Kasım ayına özel büyük fırsatlar

Kasım ayı boyunca Benetton Home koleksiyonu Black Friday kapsamında cazip indirimlerle satışta olacak. Mobilyadan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden dekoratif objelere uzanan koleksiyon, evini yenilemek isteyenlere alternatif seçenekler sunuyor. Kampanya ve stok bilgileri markanın sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaşılıyor.

Benetton Home, yalnızca renkli ve enerjik tasarımlarıyla değil, aynı zamanda marka kimliğinin temelini oluşturan sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleriyle öne çıkıyor. Arneh Giyim Tekstil, bu değerleri koruyarak ürünleri hem mağazalarda hem de online platformlarda erişilebilir hale getiriyor. Yeni koleksiyon, Türkiye ev dekorasyon pazarına modern ve yaratıcı bir alternatif sunmayı amaçlıyor.