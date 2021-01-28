Benta, İran ve Katar'ın atık su projelerine talip

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Atık su ve katı atık alanında geri dönüşüm makineleri ve sistemleri geliştirdiklerini ve yüzde 80 yerlilik oranı ile anahtar teslim geri dönüşüm tesisleri kurduklarını belirten Benta Makine Genel Müdürü Erkan Çetinel, atık su ve katı atıkları yeniden katma değerli hale getirdiklerini ifade etti. 2005 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini aktaran Çetinel, Bursa’da 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinin bulunduğunu aktardı. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle azalan su kaynaklarının korunması için atık su makineleri ve teknolojilerine yönelik üretimlere ağırlık verdiklerini belirten Çetinel bu alanda özellikle Ortadoğu ülkelerinde büyük iş bağlantıları kurduklarını ifade etti. Çetinel, son olarak 2022 Olimpiyat oyunlarına hazırlanan Katar’da atık su altyapı yatırımlarına talip olduklarını ifade ederek, “Küresel iklim değişikliği etkisini her geçen gün daha da ağırlaştırarak gösteriyor. İran’da mazotun litresi suyun litresinden daha ucuz. İran gibi kuraklığın yüksek olduğu ülkelerde atık su altyapı yatırımları hem sanayi tesisleri için hem de şehirler için hayati öneme sahip. Biz de bu hassasiyetle hem sanayi işletmelerimizi hem de şehirlerimizi korumak üzere atık su makinelerimizi çağın koşullarına göre geliştiriyor, otomasyon sistemlerimizi de en verimli çalışacak şekilde tasarlıyoruz” dedi.

Üretimlerinin yüzde 80’ini dış pazarlarda değerlendirdiklerini ve en önemli pazarlarının Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, İran ve Katar olduğunu dile getiren Çetinel, üç kıtada 30’u aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Çetinel, COVID-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılında firma olarak bir önceki yılın satış hacimlerini koruduklarını ve yılı 3 milyon dolar ciro ile kapattıklarını belirtti.

“Plastiği elyafa dönüştüren makine geliştirdik”

Firma olarak güçlü bir Ar-Ge ekibine sahip olduklarını ifade eden Erkan Çetinel, son dönemde daha düşük enerji ile maksimum performans sağlayan makineler ve otomasyon sistemleri geliştirdiklerini aktardı. Ayrıca aldıkları talebe göre en uygun geri dönüşüm projelerini hazırladıklarını söyleyen Çetinel, şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz yüksek teknolojili geri dönüşüm makineleri ile katı atıkların ve atık suyun yeniden kullanılmasını sağlayarak hem şehirlerin hem de firmaların maliyetlerini düşürüyoruz. Yarattığımız değer ile başta çevremize daha sonra ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Son süreçte yeni makineler üzerinde çalışıyoruz. Son olarak plastik atıkları elyafa dönüştüren bir makine geliştirerek, piyasaya sunduk” diye konuştu.

İran’da 2’nci katı atık işleme fabrikasını açmaya hazırlanıyor

2016 yılında ilk yurtdışı tesis yatırımlarını İran’ın Bender Enzeli kentinde yaptıklarını kaydeden Çetinel, burada faaliyete aldıkları çöp ayrıştırma fabrikasında günlük 250 ton çöpü cinslerine göre ayırdıklarını ve yeniden geri dönüştürdüklerini aktardı. 2021 yılında granül üretimi yapmak üzere İran’daki 2’nci fabrika yatırımında da sona yaklaştıklarını vurgulayan Çetinel, “Karaj kentinde satın alacağımız fabrika ile günlük 20 ton kapasite ile granül üretimi yapacağız. Üretilen granülün tamamını ithal etmeyi planlıyoruz. Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından fabrikada modernleşme ve kapasite artırımı yapacaklarını dile getiren Çetinel, “İran, geri dönüşüm ve atık su sektörü için en bakir ülkelerden biri durumunda. Burada işlenmeyi bekleyen milyonlarca ton atık ve onlarca atık su tesisi tesis yatırımı bekliyor. Bizde bu ülkedeki sektörel boşluğu doldurmak için 1 milyon dolar bütçe ile 2’nci yurt dışı tesis yatırımına hazırlanıyoruz” açıklamasını yaptı.