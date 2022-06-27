Bera Holding, 34 milyon TL kâr payı dağıtacak

Bera Holding’in 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran'da gerçekleştirildi. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda katılımcılara 2021 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, konsolide finansal tablolar paylaşıldı ve müzakeresi yapıldı.

Toplantının sonunda 17 milyon 80 bin TL'si 1. temettü ve 17 milyon 80 bin TL'si 2. temettü olmak üzere brüt 34 milyon 160 bin TL nakit kâr payı ödenmesi kararı alındı. Genel Kurul'da nakit kâr payı ödemesinin 1 Temmuz ila 31 Ağustos arasında olmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenmesi teklifi de kabul edildi.

Geçen mayıs ayında 2022 yılı ilk çeyrek faaliyet dönemi finansal sonuçları ve kârlılık oranlarını kamuoyu ile paylaşan Bera Holding, 2022'de dönem satış hasılatını 2021’in aynı dönemine göre yüzde 99,8 artışla 1 milyar 681 milyon 267 bin 855 TL'ye ve dönem faaliyet kârını önceki döneme göre yüzde 322 artırarak 365 milyon 794 bin 354 TL'ye çıkarmış, dönem net kârını da yüzde 377 artırarak 351 milyon 739 bin 106 TL olarak gerçekleştirmişti.