Bera Holding, 4 şirketiyle İSO 2’nci 500’de

19 Ağustos 2020

İstanbul Sanayi Odası’nın 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin 2’nci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Bera Holding’in 4 şirketi yer aldı. 31 yıllık bilgi birikime sahip ve kağıt ambalaj sektörünün öncüsü konumunda bulunan Kombassan Kağıt A.Ş. kurulduğu 1998 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ISO İlk 500 ve İkinci 500 sıralamasında hiç ara vermeden 22 yıldır yer alıyor. Şirket 385 milyon 221 bin 889 milyon liralık satış ile listede 106’ncı sırada yer aldı.

Üretimden net satışları 334 milyon 247 bin 476 TL olan Muratlı Karton da listede 185’inci sırada yer bulunuyor. Divapan İSO 2019 İkinci 500 sonuçlarına göre 258 milyon 832 bin 921 TL net satış ile Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 27 sıra yükselerek, 360’ncı oldu. Kompen ise 205 milyon 908 bin 879 TL net satış ile İSO ikinci 500 listesinde 482’nci sırada yer aldı.