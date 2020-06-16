Bera Holding, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 26 artırdı

16 Haziran 2020

KONYA-DÜNYA

Bera Holding 2020 1’inci çeyrek konsolide faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yönetim kurulu tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Ülkemiz ve küresel ekonomi açıdan önemli beklentilerin olduğu 2020 yılı ilk çeyreğini, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile beklentilerin alt üst olduğu bir dönem olarak geride bırakmış bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan pandemi dönemi, ülkemizde mart ayından itibaren kendini göstermeye başladı ve etkileri halen devam ediyor. Özellikle hizmet sektörlerinde işlerin tamamen durmasına yol açan salgın, gıda ve temizlik dışında diğer sektörlerde de yavaşlamaya, üretim ve tüketim hacimlerinde daralmaya yol açtı” denildi.

Holdingin ve grup şirketlerinin, salgından korunmak ve etkilerini asgari seviyede tutmak için tüm tedbirleri eşgüdüm halinde aldığı ifade edilen açıklamada, bu tedbirlerin sonucu olarak hiçbir grup şirketinde salgın meydana gelmediği ve can kaybı olmadığı vurgulandı. Yönetim kurulunun açıklamasında şunlar söylendi: “Bir taraftan çalışanların sağlığı önceliklendirilirken, üretimin devam etmesi yönünde olağanüstü çaba sarf edildi. Grup Şirketlerimizden otelcilik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Bera Otelleri bu nedenle misafir kabullerine haziran sonuna kadar ara verdi. Üç aylık bir aranın ardından Bera Konya Otel 22 Haziran tarihinde, Bera Alanya Otel ise 29 Haziran tarihinde misafirlerini tekrar ağırlamaya başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oteller için belirlenen Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programına Alanya Bera Otel başvurdu ve ‘yeni normal’e ait tüm gereklilikler açılış öncesinde yerine getirildi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda A.Ş. mart, nisan, mayıs aylarında artan iç ve dış talebi karşılamak üzere üretim kapasitesini artırdı. Yine Sakarya Hendek’te bulunan Karsu A.Ş. (Kardelen Su) bir taraftan artan talebi karşılarken, diğer yandan pandemi sürecinde kurumlardan gelen bağış taleplerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yerine getirdi.”

Grup şirketlerine 40,7 milyon liralık yatırım

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Holding bünyesindeki diğer işletmelere yönelik aşağıdaki hususlara vurgu yapıldı. Grup şirketlerinin faaliyette bulunduğu sektörlerin önemli bir kısmının, (inşaat, otelcilik, mermer-maden, yapı malzemeleri gibi) mevsimsel periyottan ve pandemiden etkilenmesine karşın yılın geri kalan kısmında planlanan yeni projelerle telafi edilmeye çalışılacağı belirtilen söz konusu açıklamada, “Olumsuzluklara ve pandemi etkisine rağmen, 2020 ilk çeyreğine ilişkin faaliyet döneminde grubumuz satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 633.4 milyon TL oldu. Aynı dönemde brüt kâr marjı ise yüzde 70 oranında iyileşme ile 150.1 milyon TL oldu” bilgisi verildi. Aynı dönemde dönemde grup şirketlerine toplamda 40.7 milyon TL yeni yatırım gerçekleştirildiği de kaydedildi. Adaçal A.Ş. Afyon Emirdağ tesislerine kireç ünitesi yeni fırın yatırımı yapıldığı ve bu fırının temmuz ayında hizmete girmesinin planlandığı aktaraılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “Birinci dönem ihracat rakamı ise 19,3 milyon $ olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre dönem karı artıya geçilerek 23,2 milyon TL olarak realize edildi. Grup şirketlerimizden MPG A.Ş. tarafından nihai kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleri olan 29 adet mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcının (M4K) 18 adedi yine bu dönemde teslim edildi. Kalan 11 adet M4K’nın teslimatı üretim programına uygun olarak ağustos ayına kadar tamamlanacak. MPG A.Ş. bu projede Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Konya’daki ana yüklenicisi konumunda. Hisse performansımız, pandeminin başında BİST’te yer alan tüm hisselerde olduğu gibi önemli bir kayıp yaşamasına rağmen son derece hızlı bir toparlanma sürecine girdi ve pandemiden önceki değerine tekrar ulaştı.”