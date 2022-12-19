Bera Holding ve 3 şirketi "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" listesine girdi

Bera Holding açıklamasına göre, geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması, önceki yıla ilişkin verilerini gönderen Anadolu şirketlerinin net satışlarına göre sıralanmasıyla yapılıyor.

Araştırmada, İstanbul, Ankara, İzmir dışında faaliyet gösteren, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nın altında olan şirketler, Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Bu yıl 19’uncusu hazırlanan listede, Konya’dan 23 firma yer alırken, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Bera Holding 3 şirketiyle Anadolu’nun en büyük şirketleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Bera Holding açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomist Dergisi'nin her yıl düzenli olarak yaptığı Anadolu 500 sıralamasına göre Bera Holding 2021 konsolide cirosu ile 37. sırada yer aldı. Anadolu 500’e giren şirketlerimizin sıralaması ise Konya Kâğıt San. ve Tic. AŞ 324, Muratlı Karton AŞ 350, Kompen PVC AŞ 490 olarak gerçekleşti. Konya’dan 23 firmanın yer aldığı listede net satışlar ile Bera Holding il bazında 3. sırada yer alırken, Konya Kağıt AŞ. 12'nci Kompen ise 22'nci sırada yer aldı. Anadolu 500’ün sektörlere göre dağılımı incelendiğinde kağıt ambalaj sektöründe Konya Kağıt AŞ, Anadolu’nun 5’nci büyük şirketi olurken, Muratlı Karton Anadolu’nun 7'nci büyük şirketi olma başarısı göstermiştir. Kompen PVC ise, kendi sektör sıralamasında Anadolu’nun 13'üncü büyük şirketi olmuştur.

Holdingimizin ve bağlı şirketlerimizin bu istikrarlı başarısı bizleri gururlandırdı. Bera Holding 2023 ve önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı devam ettirerek ülke ekonomisine, üretime ve istihdama katma değer sağlamaya devam edecektir."

Verilen bilgiye göre, İSO Türkiye İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 araştırmasında da Bera Holding grup şirketlerinden Konya Kağıt San. ve Tic. AŞ sıralamada 135, Muratlı Karton AŞ 237 ve Kompen PVC AŞ’de 445'inci sırada yer almıştı.