Bera Holding'den çalışanlarına ek zam

Bera Holding, çalışanları yüzde 20+1.000 lira ek zam kararı aldı. Konuya ilişkin Bera Holding'den yapılan açıklamada, salgının tetiklemiş olduğu ve akabinde Ukrayna-Rusya savaşı ile daha da belirginleşen olumsuz küresel etkiler ışığında, ülke olarak ekonomik tehditlerin hakim olduğu zor bir dönemden geçildiği belirtildi.

Çalışanların bu ve benzeri belirsizlik ortamlarında iş güvencesinin sağlanması ve ailelerinin benzer olumsuzluklardan asgari şekilde etkilenmesinin odak alanları olduğu vurgulanan açıklamada, böylesine büyük global ve ulusal olumsuzluklara karşın, fedakar şekilde holdingi ve ülkeyi büyütmeye devam eden çalışanların ücretlerini 6 aylık kısa bir sürenin ardından yeniden gözden geçirme gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, holding bünyesinde maaş zamlarının yıllık olarak belirlendiği, buna mukabil ara dönemlerde zam uygulamasının yapılmadığı aktarıldı.

2022 yılı başında yapılan yüzde 50'lik anlamlı artışa rağmen, çalışanların maruz kaldığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonrasında yeni kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza yüzde 20+1.000 TL ilave ücret artışı kararı alınmıştır. Özellikle alt ücret bandında yer alan çalışanlarımızı merkezime aldık. Yapmış olduğumuz bu düzenleme ile düşük bantta yer alan arkadaşlarımızda yüzde 43 gibi değerli bir artış oranına ulaşılmıştır. Yeni düzenleme Ocak 2022'ye kıyasla toplamda yüzde 83'e varan bir artışa da işaret etmektedir. Bera Holding olarak son yıllarda elde etmiş olduğumuz istikrarlı finansal başarılarımızın çalışanlarımız ile paylaşılması, önceliklerimiz arasındadır. Hedefimiz böylesine zorlu ekonomik koşullarda çalışanlarımızın refah düzeyini artırarak birlikte yeni başarı hikayelerine imza atmak olacaktır."