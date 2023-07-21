Berberlere özel ürünler ‘Derby Professional’da bir araya geldi

Türkiye’de üretilen tek tıraş bıçağı markası Derby, berberlerin yüksek hacimli ürün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak profesyonellere yönelik yeni bir kategori hazırladı. “Derby Professional” olarak lanse edilen yeni kategoride wax, peeling krem, nemlendirici krem, kil maskesi, krem kolonya, saç jölesi, fön suyu, boncuk ağda gibi çeşitlerden oluşan toplam 15 ürün yer alıyor. Erkek bakımında kaliteyi ve inovasyonu ön planda tutan ürünleriyle Derby, bu yeni kategorisiyle müşterileri için yüksek konforlu bir bakım hizmeti sunmayı vadediyor.

“Derby Professional’ı berberlerden gelen taleple hazırladık”

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, tüketicilerin farklı beklentilerine hızlı karşılık verebilmek amacıyla ürün kategorilerini sürekli geliştirdiklerini belirterek, yeni kategori hakkında şunları söyledi:

“Derby olarak müşteri deneyimini iyileştirmek adına ürün kategorilerimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Derby’yi sadece bir tıraş markası olarak değil, aynı zamanda müşterilerimizin tüm kişisel bakım ihtiyaçlarına cevap veren bir marka olarak konumlandırıyoruz. Ürünlerimizin daha yüksek hacimli çeşitlerini üretmemiz konusunda profesyonellerden talepler alıyorduk. Pazar ihtiyaçlarını ve talepleri de dikkate alarak berber kanalındaki ürün portföyümüzü tek bir kategoride bir araya getirdik ve ‘Derby Professional’ı piyasaya sunduk. Böylece bir yandan berberlerimize işlerine değer katacak, uzun süreli kullanımı mümkün kılan, ekonomik ve yüksek hacimli ürün seçenekleri sunarken, bir yandan da tüketicilerin kişisel bakım deneyimlerini kusursuz hale getirecek yepyeni bir koleksiyon hazırlamış olduk.”