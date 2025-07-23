Berberoğlu, sektöre çelik depolama sistemleri üretiyor
Berberoğlu Çelik ve Ahşap Büro Malzemeleri, 50 yılı aşkın tecrübesiyle Mersin Sanayi Sitesi’nde çelik mobilya üretiminin yanı sıra ofis mobilyaları satışını sürdürüyor. Savunma sanayi başta olmak üzere stratejik sektörlere de hizmet sağlayan Berberoğlu, kurumsal iş birlikleri ile öne çıkıyor.
Berberoğlu Çelik ve Ahşap Büro Malzemeleri Genel Müdürü Gürkan Berber, Akkuyu NGS, Mersin Uluslararası Limanı ve ISO 500’de yer alan birçok kurumsal firmaya hizmet verdiklerini belirterek, “Üretim tesislerimizde yaptığımız yeni yatırımlarla da üretim hızını ve kalitesini arttırdık. Yaptığımız her işte yüksek kalite standardını gözetiyoruz” diye konuştu.
“Kurumsal iş birliklerimiz güvenilirlik göstergesidir”
Firmanın gelişim sürecinden bahseden Gürkan Berber, önce masa ve sandalye üretimi ile sektöre giriş yaptıklarını, Mersin Sanayi Sitesi’nin kurulmasıyla birlikte üretim tesislerini bölgeye taşıdıklarını ardından çelik dolap üretimine başlayarak çelik dolap alanında uzmanlaştıklarını söyledi. Berber, “2017’de üretim tesisimizi Kazanlı bölgesine taşıyarak bin 500 metrekarelik bir alanda 15 kişilik bir ekiple üretime başladık. Ofis mobilyaları alanında da birçok farklı firma ile bayilik anlaşmalarımız mevcut. Sektörün önde gelen üreticileri ile çalışıyoruz. 600 metrekarelik bir showroom mağazamız ile ofis mobilyası satışı da gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kurumsal iş birliklerinin Berberoğlu Çelik ve Ahşap Büro Malzemeleri’nin güvenilirliğinin göstergesi olduğuna vurgu yapan Berber, “Mersin Limanı’ndan Şişecam’a, Çimsa’dan SASA’ya kadar birçok farklı kurumsal firmaya uzun yıllardır çözüm ortağı olarak hizmet veriyoruz. Bazı firmalarla da 30 yılı aşkın süredir kesintisiz iş birliğimiz devam etmektedir” diye ekledi. İşçi soyunma dolapları, dosya ve evrak dolapları, endüstriyel raf sistemleri ve kompakt arşiv sistemleri gibi ürünleri kendi tesislerinde ürettiklerine vurgu yapan Berber, yıllık sekiz bin adet çelik dolap üretimi yapabildiklerini aktardı.
Tüm üretim ve satış süreçlerinde müşteri memnuniyetini merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Berber, “Satış öncesi danışmanlıktan ürün teslimatına, satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri bütün olarak görüyor, her adımda yüksek kalite standardını gözetiyoruz. Müşteri portföyünün büyük bölümünü de uzun soluklu ilişkiler oluşturuyor” diye konuştu.
Kalite standartları ile savunma sanayi gibi stratejik önemde olan sektörlere de hizmet verdiklerinden söz eden Berber, “Yüksek stratejik öneme sahip olan askeri bir aracın içerisindeki elektronik cihazları muhafaza eden çelik dolap üretimi yaparak savunma sanayisine giriş yaptık. Metal dayanımı yüksek, uzun ömürlü ve modüler sistemlerle donatılmış ürünlerimiz, askeri tesisler, savunma sanayi kuruluşları ve kamusal güvenlik alanlarında ihtiyaç duyulan standartlara uygun olarak üretilmekte” ifadelerini kullandı.