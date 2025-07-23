Berberoğlu, sektöre çelik depolama sistemleri üretiyor

Berberoğlu Çelik ve Ahşap Büro Malzemeleri Genel Müdürü Gürkan Berber, Akkuyu NGS, Mersin Uluslararası Lima­nı ve ISO 500’de yer alan birçok kurumsal firmaya hizmet verdik­lerini belirterek, “Üretim tesisle­rimizde yaptığımız yeni yatırım­larla da üretim hızını ve kalitesi­ni arttırdık. Yaptığımız her işte yüksek kalite standardını gözeti­yoruz” diye konuştu.

“Kurumsal iş birliklerimiz güvenilirlik göstergesidir”

Firmanın gelişim sürecinden bahseden Gürkan Berber, önce masa ve sandalye üretimi ile sek­töre giriş yaptıklarını, Mersin Sanayi Sitesi’nin kurulmasıyla birlikte üretim tesislerini bölge­ye taşıdıklarını ardından çelik dolap üretimine başlayarak çelik dolap alanında uzmanlaştıkları­nı söyledi. Berber, “2017’de üre­tim tesisimizi Kazanlı bölgesi­ne taşıyarak bin 500 metrekare­lik bir alanda 15 kişilik bir ekiple üretime başladık. Ofis mobil­yaları alanında da birçok fark­lı firma ile bayilik anlaşmaları­mız mevcut. Sektörün önde ge­len üreticileri ile çalışıyoruz. 600 metrekarelik bir showroom ma­ğazamız ile ofis mobilyası satışı da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kurumsal iş birliklerinin Ber­beroğlu Çelik ve Ahşap Büro Mal­zemeleri’nin güvenilirliğinin göstergesi olduğuna vurgu yapan Berber, “Mersin Limanı’ndan Şi­şecam’a, Çimsa’dan SASA’ya ka­dar birçok farklı kurumsal fir­maya uzun yıllardır çözüm orta­ğı olarak hizmet veriyoruz. Bazı firmalarla da 30 yılı aşkın süredir kesintisiz iş birliğimiz devam et­mektedir” diye ekledi. İşçi soyun­ma dolapları, dosya ve evrak do­lapları, endüstriyel raf sistemleri ve kompakt arşiv sistemleri gibi ürünleri kendi tesislerinde üret­tiklerine vurgu yapan Berber, yıl­lık sekiz bin adet çelik dolap üre­timi yapabildiklerini aktardı.

Tüm üretim ve satış süreçle­rinde müşteri memnuniyetini merkeze alan bir anlayışla çalış­tıklarını belirten Berber, “Satış öncesi danışmanlıktan ürün tes­limatına, satış sonrası hizmetle­re kadar tüm süreçleri bütün ola­rak görüyor, her adımda yüksek kalite standardını gözetiyoruz. Müşteri portföyünün büyük bö­lümünü de uzun soluklu ilişkiler oluşturuyor” diye konuştu.

Kalite standartları ile savunma sanayi gibi stratejik önemde olan sektörlere de hizmet verdiklerin­den söz eden Berber, “Yüksek stra­tejik öneme sahip olan askeri bir aracın içerisindeki elektronik ci­hazları muhafaza eden çelik dolap üretimi yaparak savunma sanayi­sine giriş yaptık. Metal dayanımı yüksek, uzun ömürlü ve modüler sistemlerle donatılmış ürünleri­miz, askeri tesisler, savunma sa­nayi kuruluşları ve kamusal gü­venlik alanlarında ihtiyaç duyulan standartlara uygun olarak üretil­mekte” ifadelerini kullandı.