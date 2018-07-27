Bereket Döner'de hedef ilk 500

27 Temmuz 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük ikinci 500 şirketleri sıralamasında bir önceki yıla göre 82 sıra birden yükselen Bereket Döner, geçen yıla kıyasla yılın ilk 6 aylık döneminde ciroda yüzde 50'lik büyümeye imza attı.

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, son beş yıl içinde Bereket Döner'in yüzde 500 büyüdüğünü belirterek, dünyaya geleneksel Türk dönerini yayma hedefiyle yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kendi öz kaynaklarıyla bu başarıyı elde ettiklerinin altını çizen Emek, "Büyümede hedeflerimizin üstünde bir başarı yakaladık. Türkiye'de üreterek verimliliğini artıran, sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen kurumsal yapımızın bu başarısı ilk 500'e girmemizi sağlayacak." dedi.

Tokat-Niksar ve İstanbul'daki üretim tesisleri ve besi çiftlikleri ile iyi bir büyüme trendi yakaladıklarının altını çizen Emek, şöyle devam etti: "Süt ve Süt ürünleri üretim tesisimizin yanı sıra geçen yıl kurduğumuz Niksar'daki çiftliğimizde, bölge halkına sağladığımız destekle, üretimde paydaşlarımızın sayısını artırdık. Ar-Ge sürecinde tüm ürünlerimizde kalite standartlarımızı sürekli yüksek tuttuk."