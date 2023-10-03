Bereket Döner'in Pazarlama İletişimi Müdürlüğü’ne Nihan İnal getirildi

Bereket Döner’in pazarlama iletişimi deneyimli bir ele emanet edildi. İletişim sektörünün deneyimli isimlerinden Nihan İnal, Bereket Döner Pazarlama İletişimi Müdürü pozisyonuyla gıda ve döner sektörüne geri döndü.

Nihan İnal kimdir?

1985 İstanbul doğumlu olan Nihan İnal, 2002 yılında Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 6 yıllık gazetecilik geçmişinin ardından, Kasap Döner Kurumsal İletişim Müdürü olarak gıda ve döner sektörüne giren İnal, başta İBB Beltur A.Ş., Avva ve Altur Turizm gibi firmalar olmak üzere birçok kuruluşta Kurumsal İletişim Müdürü ve basın danışmanlığı pozisyonlarında görev aldı. Nihan İnal Bereket Döner’in bütün kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi fonksiyonlarından, şirketin medya ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.