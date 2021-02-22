Berqnet, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında

Bu yıl 15.'si düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de 2020 yılında en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin açıklandığı listede yerli siber güvenlik markası Berqnet de yer aldı. Berqnet listede yer alan tek firewall markası oldu.

Pandemiye rağmen hız kesmeden büyüdüklerini ifade eden Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Her geçen yıl daha hızlı büyüyen Berqnet'in 2020 yılında Fast 50 Winner listesinde yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarının mimarları olan ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize daha fazla değer yaratarak hızla büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda “Büyükler Ligi" olarak anılan, 2020 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği "Big Stars" kategorisinde 3. kez ödüle layık görülen Logo Yazılım’a Berqnet’in de sahibi olan Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş'nin yüzde 34’lük payla ortaklığı bulunuyor. Aynı ekosistem içerisinde çıkan kardeş 2 markanın da ödül almasıyla gururlandıklarını belirten Hakan Hintoğlu, büyümeyi sürdürmek için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

B2Press’in katkılarıyla...