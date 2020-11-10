Berta, ‘mikrobiyal’ gübre üretti

10 Kasım 2020

Eray ŞEN

Çukurova Teknokent’de faaliyet gösteren Berta, geleceğin dünyasını şekillendirecek tarımsal üretim teknikleri arasında gösterilen ‘mikrobiyal gübre’ alanında 6 yıl süren ArGe çalışmasının ardından ilk üretimini gerçekleştirdi. Şirket, deneme çalışmalarının olumlu sonuçlanması üzerine ilk ürünü ‘Medbio’yu iki yıl önce piyasaya sunarken, Çiftçiler ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) arazilerinde denen Medbio’nun, soya, pamuk, mısır, buğday, pancar gibi ürünlerde verim artışı sağladığı açıklandı. Şirketin ikinci ürünü ‘Medbio Plus’ da lisans aşamasına getirildi.

Faydalı bakteri yüzde 80-90 azaldı

Berta Biyolojik Ürünler Ar-Ge Danışmanlık Hizmet Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Taylancı, 2012 yılında Çukurova Teknokent’te işe başladıklarını belirterek, “Toprak kirliliği nedeniyle gelecekte konvansiyonel gübre kullanımının daha da azalacağını gören dünya buna 25 yıl önce başlamıştı. Biz de ülkemizdeki durumu baz alarak adım attık” dedi. Türkiye’nin toprak yapısında son bir asırdır yaşanan değişime dikkat çeken Taylancı, “100 yıl önce ülkemiz topraklarının 1 miligramı ya da mililitresinde 2-3 milyar arasında faydalı bakteri vardı. Sonra yüzde 80-90 azalarak 200 milyon ile 300 milyon arasına düştü” dedi.

Taylancı, Mardin’den Edirne’ye kadar aldığımız toprak örneklerinden, laboratuvarda onbinlerce bakteri ürettik. Bunların sayısını, işlevlerine bakarak azaltıp, 300’e kadar düşürdük. Aynı anda farklı görevleri yapabilen, azotu filtre eden, fosforu, potasyumu çözen, ph’yi dengeleyen bakterileri de belirleyince sayı 20 civarına indi. Bunlardan da 7 taneyi seçtik ve iki ürünümüzü yaptık; birinin adı ‘medbio’, diğeri ‘medbio plus’. Hem mikrobiyal hem organik olarak dünyada tekiz, çünkü kimyasal katkı kullanmıyoruz. Mikrobiyal canlıyı alıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2'si yabancı 3 firma var

“Türkiye’de mikrobiyal gübre piyasasında Tarım Bakanlığından lisans almış bir Amerikan firması, bir Hollanda firması, bir de biz varız. Ama mikrobiyal ürünlerin Türkiye’de kullanım miktarı binde 2 civarında. Firma olarak iki yıldır yakaladığımız yüksek hareketlilik ile bu oranı artırmayı hedefliyoruz.”