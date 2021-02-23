Beş kat büyüyen e-learning, rotayı yurtdışına çevirdi

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime gösterilen ilgi e-learning sektörünü beş kat büyüttü. Başlangıçta sadece büyük firmaların yararlanmak için sıkça başvurduğu bir alandı. Ancak pandemi koşullarının uzaması nedeniyle KOBİ’lerin de hayatına girdi.

Uzaktan eğitimin dünyada 2000’li yıllarda başladığını, pandemiyle birlikte son bir yılda ciddi bir yol kat edildiğine dikkat çeken Global Grup CEO’su Ümit Gediman, “Kurumsal müşterilerden gelen taleple sektörde 5 katlık bir büyüme gerçekleşti. Halen uzaktan eğitim pazarında yüzde 70’lik bir açık var. Sektör önemli oranda büyüme potansiyeli taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

2 yıllık eğitimler 1 aya düştü

Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın başlaması sektör için adeta 10 yıl içinde beklenen büyümeyi bir yıla sığdırdı. Bunlardan en önemlisi çalışanları işe giderken yolda harcadıkları zamanın azalması, fiziki işgücünün verimliliğe yansıması nedeni ile bir çok kurum çalışanların eğitimine yatırım yaptı.

Özellikle iş yerlerinde verilmekte olan zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tamamı uzaktan verildi. “18 milyon çalışanı ilgilendiren eğitimlerin yaklaşık olarak yüzde 50’si yüz yüze veriliyorken şimdi bu eğitimlerin tamamı online’a döndü” diyen Gediman, pazar hacmindeki artışın on binler seviyesinden milyonlara yükseldiğini ifade etti.

1000 kişinin üzerinde çalışan sayısına sahip şirketlerde eğitimin iki yıl sürebildiğine dikkat çeken Gediman, “Uzaktan eğitimle bir aylık zaman diliminde tüm çalışanlara hizmet verebildik. Haliyle yıl içinde verilecek olan eğitim sayısı 3-4 kat artmış oldu diyebiliriz. Hatta bu rakamlar çok daha artacak” dedi.

Zaman ve yer yok

Asenkron yani herhangi bir yer, zaman tanımlaması yapmadan eğitim-yönetim sistemi gerçekleştiren şirket, kullanıcılarına eğitmensiz bir sistem sunuyor. Eğitimi alan çalışanlar, hazır halde sunulan paketlenmiş bir model kullanıyor. Dünyadaki eğitim modeli standartlarına uygun olarak geliştirilmiş model, şirketlerin insan kaynakları aracılığıyla belirli bir sürede bu eğitimlerin alınması sağlanıyor. Zorunlu olan iş sağlığı güvenliğinde ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru aracılığıyla eğitim alınıyor. Bu şekilde kullanıcılara getirilen avantaj talebi de artırıyor.

İhracata başlıyor

Sektörde halen kişisel gelişimden mesleki alanlara kadar geniş bir yelpazede ihracat yapılıyor. Global Grup da uluslararası müşterilerinin global hizmet alma talebini değerlendirerek, yurtdışına uzaktan eğitim ihracatını gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Şirket aralarında Kibar Holding, Mercedec-Daimler, Kale Şirketler Grubu, PriceWaterHouseCoopers’ın da olduğu Türk ve dünya devlerine hizmet veriyor. Rotayı yurtdışına çeviren Global Group’un hedefinde Birleşik Krallık ve Orta Avrupa ülkeleri var. Bu sektörde Türkiye’nin uluslararası pazarda rekabetçi bir ülke olduğunu söyleyen Gediman, “Uzaktan eğitim yazılım, tasarım ve uzmanların know-how’larından oluşan ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir ürün. Türkiye‘de akademik konuda çok fazla uzmana sahip. Ayrıca literatüre hakim bir çok eğitim teknoloğunun ve yazılımcımız var. Global ölçekte trendleri takip eden bu kitlenin iş gücü ile birleşmesi ve Euro bölgesinde olmaması sebebiyle Türkiye’den yapılacak ihracatı önemli ölçüde avantajlı konuma getiriyor” diye konuştu.