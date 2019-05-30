BES, organik deri eldivenin seri üretimine başladı

30 Mayıs 2019

Butik imalatıyla sektöründe öne çıkan Bursa Eldiven Sanayi (BES) deride kaliteyi artırma ve entegre tesis olma hedefiyle Bursa İhtisas Deri OSB’de, 5 milyon liraya inşa ettiği yeni fabrikasına taşınmaya hazırlanıyor. Firma, Ar-Ge çalışmaları sonucunda krom seviyesi sıfır olan tamamen doğal ve organik deri eldiven üretimi yapıyor.

Organik deri eldiveni ağırlıklı otomobil sektörü için geliştirdiklerini söyleyen BES Genel Müdürü Ahmet Bulut, “Haddehanelerde personel çok yüksek sıcaklıkta çalışıyor ve doğal olarak elleri terliyor. Eğer eldiven sağlıksızsa insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Ürünümüzü bu noktadan hareketle geliştirdik. Siparişe göre üretimine başladığımız organik eldivenlerin ilk ihracatını da İtalya’ya yaptık. Ürünün seri imalatına da başladık” dedi.

"Eldiveni bitkisel ürünler kullanarak üretiyoruz"

Krom seviyesi sıfır olan organik deri eldivenin Türkiye’de muadili bulunmuyor. Ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını da Oeko-Tex Standart 100 sertifikası ile uluslararası anlamda belgelendirdiklerini kaydeden Bulut, “Bu eldivende daha sonra kanserojen maddeye dönüşen krom kullanmıyoruz. Eldiveni, bitkisel doğal ürünlerle imal ediyoruz. Normal derinin desimetresi 3 TL dolayındayken, krom kullanılmayan eldivende bu tutar 7 liraya kadar yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ürünü başta ağır sanayide çalışan personelin ellerini, mekanik risklerden ve metal parçalarından korumak amaçlı geliştirdiklerini söyleyen Bulut, otomotiv, mermer ocakları ile döküm gibi ağır sanayi alanlarına ürün verdiklerini aktardı.

Kurulduğu günden bu yana Ar-Ge merkezi gibi çalışan BES’in bugün itibarıyla 15 çeşit ürünü bulunuyor. Firma, halihazırda kesilme direnci 5 olan örgü eldiven için de Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor. Ahmet Bulut, bu eldivenle ağır sanayide işçinin elinin kesilmesini minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.