Beş ülkeyi hedefleyen 11Sight’a İngiltere’de uluslararası marka danışmanı

24 Eylül 2019

Silikon Vadisi‘nde Aleks Göllü tarafından kurulan startup teknoloji şirketi 11Sight, herhangi bir platform veya herhangi bir uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlayarak bir ilki gerçekleştiriyor. ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunan 11Sight, İngiltere pazarında uluslararası markalara danışmanlık yapan Think Positive Agency kurucusu Antonio Marsocci ile büyüyecek.

11Sight Görüntülü Etkileşim Platformu, Silikon Vadisi‘nde teknoloji firmaları kuran Aleks Göllü‘nün 3‘üncü startup şirketi. Şirketin kurucuları arasında Silikon Vadisi’ndeki tecrübeli bir başka girişimci Farokh Eskafi ile Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş de yer alıyor. İki yıl süren yazılım geliştirme sürecinin ardından 2016 yılında faaliyete geçen 11Sight; iOS, Android veya web platformları üzerinden ekstra bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan herhangi bir kişiyle anında görüntülü bağlantılı kurulmasını sağlayarak bir ilki gerçekleştiriyor.

Beş ülkede büyüme hedefi

Türkiye‘de ilk olarak otomotiv, gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde yerini alan 11Sight'ın anlaştığı Marsocci’nin danışmanlık yaptığı markalar arasında Armani, Kenzo, Habitat, Lotus, Silk & Cashmire, Network gibi firmalar bulunuyor. 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, Marsocci’nin derin bir endüstrisi tecrübesine sahip olduğunu belirterek, hedeflerinin İngiltere‘de de Türkiye’de yakaladıkları başarıyı sürdürmek ve halihazırda ilgi gördükleri ABD, Dubai ve Hindistan pazarlarında büyümek olduğunu vurguladı.