BEŞEL, 100 milyon dolar ciro hedefliyor

31 Mayıs 2019

BEŞEL’in 84’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Genel Müdür Ziya Kaya, “İhracat yaptığımız ülkelerin başında; Almanya, İngiltere, Güney Afrika, Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Meksika, İspanya, Portekiz, Romanya, Fas, Tunus gibi ülkeler yer alıyor. Endüstriyel laminasyonda Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olan firmamız, özellikle PE film, bariyer film ve çok katlı laminasyon ürünlerinin ihracatında önde geliyor” dedi.

Kaya, sürekli ihracat yaptıkları ülke sayısını 100’ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

İhracatın yüzde 60’ının kablo hammaddesi ürünlerinden oluştuğunu dile getiren Ziya Kaya, “Kablo hammaddesi alanında alüminyum folyolu ekranlama bantları, bakır folyolu ekranlama bantları, izolasyon, sargı, ayırıcı kablo folyoları, zırhlama bantları, tela bantlar, aleve dayanıklı bant üretimi yapıyoruz. Bu alanda ürünün mukavemet, iletkenlik, sıcaklığa dayanıklılık gibi özelliklerine önem veriyoruz. Lider olduğumuz bu alanda kapasitemizi artırıp daha fazla müşteriye, daha fazla ürün gamıyla hizmet sunabilmek için her yıl son teknolojiye sahip makine parkurumuzu genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun vadeli hedeflerine de değinen Ziya Kaya, “İnsana ve teknolojiye yapılan yatırımlarla 2021 yılında Türkiye’nin en büyük 500 üretim firması arasında yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca, yurtdışında da yapacağımız yatırımlarla, yerli ve yabancı çözüm ortaklarımızla hedeflerimizi Türkiye sınırlarına taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sektörümüzle ilgili üretim tekniklerini yakından izliyoruz”

Ziya Kaya, üretim aşamasında kullandıkları teknolojilerle ilgili olarak, “Ekstrüzyon kaplama, gravür laminasyon, blown film, CPE/CPP, plastik levha, plastik enjeksiyon, dilme, traverse spool sarım teknolojilerini kullanıyoruz. Ayrıca dünyada kullanılan teknik bilgi ve beceriyi, sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor; sektörümüzle ilgili tüm üretim tekniklerini yakından izliyoruz. Bu kapsamda yurtiçi ve dışı fuarlarını aktif olarak takip ediyoruz. Son olarak Gulf Print & Pack Dubai ve Johannesburg Propak Africa fuarlarına katıldık” bilgisini verdi.

Diğer bir hedeflerinin de; internet üzerinden online satış ve online ödeme kanalları oluştumak olduğunu kaydeden Ziya Kaya, şöyle devam etti: “B2B satış kanallarını daha etkin kullanmayı amaçlıyoruz. Bu konudaki girişimlerimizi uzun araştırmalarımız sonucunda tamamladık. 2020 yılının ilk yarısından itibaren bu kanal ile yurtdışındaki yeni müşterilere daha kolay ulaşabilmeyi hedefliyoruz.”