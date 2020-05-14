Beşel, pandemiden 100 milyon dolarla çıkacak

14 Mayıs 2020

Barış SEDEF

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan COVID- 19 salgını birçok firmanın planlamalarını askıya almasına sebep oldu. Salgın hem ihracat hem ithalat işlemlerini yavaşlatırken, ambalaj sektöründe artan iç talep, yaşanan kayıpların önemli bir kısmını telafi etti. Sektörün önemli oyuncularından Beşel’in Genel Müdürü Ziya Kaya, market zincirlerinde satılan gıda ambalaj ürünlerinin imalatında COVID- 19 ile birlikte yüzde 50 artış yakaladıklarına dikkat çekti. Ziya Kaya, “Tekli ıslak mendil ambalajının aksine çoklu ıslak mendil ve dezenfektan ambalajlarında ciddi artışlar oldu. Temizlik maddeleri için ürettiğimiz ambalajlarda yüzde 40 artış gerçekleşti. Medikal sektörüne yönelik ambalaj üretimimizde de artışlar yaşandı” diye konuştu.

Esnek ambalaj, izolasyon ve kablo sektörlerine mamul ve yarı mamul ürünlere yönelik imalatlar yaptıklarına değinen Kaya, 2019 yılını 60 milyon dolarlık ciro ile kapattıklarını söyledi. 2020’de ciro hedefini 100 milyon dolar olarak belirlediklerini kaydeden Kaya, Ocak-Mart ayı göstergelerinin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade ederek, “İlk çeyrekte 33,4 milyon dolarlık bir ciromuz var. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 13,1 milyon dolardı. Yani beklentilerimizin üzerinde bir ivmeyle hedefimize doğru ilerliyoruz” dedi.

Zorlu süreçte sağlanan desteklerden de faydalandıklarını kaydeden Ziya Kaya, “Şubat sonu personel sayımız 176 iken şu an güncel sayımız 187. Aldığımız desteklerle istihdam ve üretimi arttırmaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Salgın sürecinde çalışan sayısını azaltmanın aksine arttırma yönünde arayışlarımız mevcut” diye konuştu.

Halka arz takvimi haziranda netleşecek

Büyümeyi sürdürülebilir kılmak üzere halka açılacakları bilgisini de paylaşan Kaya, “İki yıldır halka arz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılının altıncı ayındaki şirketin mali tablolarıyla beraber mevcut ekonomik konjonktürün uygun olması durumunda borsaya açılmayı planlıyoruz. 2020’nin altıncı ayını beklememizin nedeni, yaptığımız yatırımların da meyvesini alarak güçlü bir mali tablo ile ilerlemek. Hisselerimizin ne kadarlık kısmının halka açılıp açılmayacağı konusunda ise değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda hisselerimizin yüzde 25’lik kısmını halka açmayı planlıyoruz. Ancak oranlarla ilgili planlamalarımız sürüyor” diye konuştu.

"Petrokimya tesis sayısı artmalı"



Sektörde hammadde olarak dışa bağımlı olduklarına dikkat çeken Ziya Kaya şunları kaydetti: “Türkiye ambalaj sektörünün büyüklüğü 25 milyar dolar. Bunun yaklaşık 8 milyar dolarlık kısmının esnek ambalaj sektörü olduğunu biliyoruz. Bu kadar büyük bir sektörde hammadde tedariki konusunda dışa bağımlıyız. Hammadde konusunda daha güçlü bir yapıya kavuşabilmek adına petrokimya tesislerinin sayısını artırmamız gerekiyor.”