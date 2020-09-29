Beşel'den milyar dolarlık petrokimya yatırımı

29 Eylül 2020

ÇAĞLAR BAKIR / İSTANBUL

Trakya’da kurulu, Türkiye’nin önde gelen üretim şirketlerinden Beşel Basım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iştiraki UTT Ambalaj, Avrupalı bir dev ile milyar dolarlık petrokimya yatırımı için kollarını sıvadı. 5 milyon ton kapasiteli tesisin ilk etabı için milyar dolar yatırım yapılacak. Görüşmeler neticelendirme aşamasına gelirken, önümüzdeki ay ortaklıkta el sıkışılacak.

UTT’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Uğur Yıldırım, petrokimya sektörünün varlığının gelişmiş bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, sektörün Türkiye için stratejik bir alan olduğunu ifade etti. Yıldırım, 2018 yılı itibarıyla sektörün dünya büyüklüğünün 750 milyar doları aştığını belirterek, birkaç yıl içinde bu rakamın 1 trilyon doların üzerine çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi: “Sağlık sektöründen otomotiv sektörüne kadar birçok üretim alanında kullanılan petrokimya ürünleri özellikle ambalaj sanayinin ana girdisini oluşturuyor. Bu yönü ile dikkate alındığında stratejik önemi çok büyük olan sektörün Türkiye’deki üretimi, toplam ülke ihtiyacının ancak yüzde 15-20’lik bir kısmını karşılayabiliyor ve geri kalan ihtiyaçlar tamamen ithalat yolu ile gideriliyor.”

Yatırım yapılmazsa açık 10 milyar doları aşar

Türkiye’nin petrokimya ürünü ihtiyacının önümüzdeki yıllarda 10 milyon tonun üzerine çıkacağının öngörüldüğünü belirten Uğur Yıldırım, yeni yatırımlar yapılmaması halinde bu hacmin ancak yüzde 10’unun Türkiye içinde üretilebileceğini kaydetti. Bugün itibarıyla ambalaj sektörünün büyük kısmının ithalata bağımlı olmasının yıllık 8 milyar dolarlık bir cari açığa yol açtığını vurgulayan Yıldırım, yeni yatırımların yapılmaması halinde bu açığın 10 milyar doların üzerinde olacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Sektöre yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunun açıkça ortada olduğunu belirten Yıldırım, hem Türkiye’nin hem de yakın coğrafyanın ihtiyaçları dikkate alındığında sektöre yatırım yapmanın ticari açıdan da anlamlı olduğunu belirtti. Yıldırım, “Yatırımla ilgili konuştuğumuz tüm finans çevreleri de bizim yaptığımız bu öngörüyü onaylıyor ve konuya çok ilgi duyuyorlar. Biz uzun bir süredir bu yatırımı yapmak istiyorduk. 3-4 uluslararası dev Türkiye pazarı ile ciddi şekilde ilgilendi. Biz de görüşmelerimizde önemli bir yol kat ettik. Avrupalı bir dev ile kısa süre sonra yatırım için yola çıkacağız” şeklinde konuştu.

YATIRIM YERİ İÇİN GAZIN BULUNDUĞU BATI KARADENİZ SEÇİLDİ



• UĞUR YILDIRIM, Batı Karadeniz’de bulunan doğalgazın yatırım yeri ararken kendilerine yol gösterdiğini belirterek, bu bölgede yatırım yapacaklarını söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: “Gazın bulunması çok önemli bir motivasyon oldu. Biz de ülkemizin 2023 vizyonu ile uyumlu bir yatırım projesini hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca, söz konusu yatırım ile Türkiye’nin çevresindeki ülkelere de ulaşacağız. Bu nedenle tesis kapasitesi asgari yıllık 5 milyon ton olmalı. Bu ölçek ekonomisi de sağlayacaktır. Biz ilk etapta 500 bin ton ile başlayacağız.” Türkiye açısından hayati öneme sahip olan petrokimya sektörü için bu yatırımın milli bir görev olduğunu belirten Uğur Yıldırım, UTT olarak bu yatırımı yapabilecek birikime ve heyecana sahip olduklarını ifade etti.