Beşiktaş, Acıbadem ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 5 ülkede toplam 25 hastane, 15 tıp merkezi ile hizmet veren, sporcu sağlığı alanında deneyimli uzmanları ve güçlü altyapısıyla öne çıkan, Türkiye'nin ilk ve tek FIFA Mükemmeliyet Merkezi sertifikasına sahip Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşmasını 2027-28 sezonu sonuna kadar yeniledi. Acıbadem Sağlık Grubu, yenilenen sponsorluk anlaşması doğrultusunda önümüzdeki üç yıl boyunca tüm branşlarımızdaki sporcularımıza sağlık hizmeti sunacak." denildi.