Beşiktaş Grup'tan Tuzla'ya büyük yatırım

18 Temmuz 2019

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Gemi inşa ve armatörlük işi de yapan Beşiktaş Grup, bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olmayı hedefiyle yatırımlarını hızlandırdı. Grup, Tuzla’daki faaliyetlerini yönetmek için Art Denizcilik’i kurdu, ardından iki ayrı tersanenin havuzunu satın aldı.

Türkiye'nin önde gelen denizcilik gruplarından Beşiktaş, Yalova'daki dev tesisinin ardından geçtiğimiz Nisan ayında Tuzla’da kurulu Gemsan Tersanesi'nin havuzunu satın alarak, Art Denizcilik'i kurdu. Dev panamax gemilere bakım onarım hizmeti verecek olan bu havuz yatırımının ardından, geçen hafta da Yardımcı Tersanesi’nin havuzu satın alındı.

500 yeni istihdam sağlayacak

DÜNYA’ya konuşan Beşiktaş Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan, Tuzla'da iki ayrı tersanenin havuzunu satın alarak gemi-bakım hizmetleri işini genişlettiklerini söyledi. Kalkavan, Gemsam'dan satın alınan havuzda dev ‘panamax’ gemilere hizmet verilirken, Yardımcı Tersanesi'nden satın alınan havuzda ise ‘handymax’ gemilere bakım onarım hizmeti verileceğini açıkladı. Yatırım bedeli hakkında bilgi vermeyen Yavuz Kalkavan, bu iki yatırımla toplamda 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını aktardı.

Tamir-bakımda dünya 8.'si oldu

Yeni yatırımlarla hızla büyüyen Beşiktaş Grup, Yalova’da kurulu Beşiktaş Tersanesi’nde yılda ortalama 180 gemi, bakım, onarım ve havuzlama yapıyor. Clarksons’ın son 3 yıl içinde 20 bin adet geminin 5 yıllık ana tamir, bakım ve tutum verilerini değerlendirerek açıkladığı 2019 raporuna göre Beşiktaş Tersanesi dünyanın en aktif gemi tamir tersaneleri arasında sekizinci oldu.

Beşiktaş Tersanesi’nin müşteri portföyünü ise ağırlıklı olarak Yunanistan, İtalya, Almanya, Danimarka, Hong Kong, Singapur ve Japonya merkezli dünyanın önde gelen yabancı gemi sahipleri ve gemi işletme kuruluşları oluşturuyor.

İSO ikinci 500'e 248.sıradan girdi

Şirket bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Listesi'ne de 248. sıradan giriş yaparak büyük bir başarı gösterdi.

Grubun armatörlük şirketi Beşiktaş Denizcilik ise 1960'dan bu yana faaliyet gösterdiği bu alanda farklı tonajlarda ve farklı tiplerde 21 gemiden oluşan filoyu yönetiyor.