Beşiktaş Tersanesi, Hint devine talip

Can EMİR

Küresel tedarik zincirlerinde sıkışmaların devam ettiği bir süreçte, Türk şirketlerin dünya genelinde liman, tersane ve gemicilik sektörü satın almaları devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Tersanesi’nin de içinde yer aldığı bir konsorsiyum, zorlu Rus rakiplerin teklif masasından çekilme kararı almasıyla, Hindistan’daki Pipapav Tersanesi’nin sahibi Reliance Naval and Engineering Limited’i (R-Naval) almaya çok yaklaştı.

Dubai merkezli GMS ve Türkiye menşeli Beşiktaş Tersanesi'nden oluşan bir konsorsiyum, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Pipavav tershanesinin sahibi Anıl Ambani Group’a ait R-Naval’ı almak için son tekliflerini verdi. Niyet beyanı sürecine kadar en zorlu rakiplerden biri olan Rus United Shipbuilding Corporation’ın son teklif sırasında geri adım atmasıyla bakım onarım faliyetlerinde bölgesel bir lider olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Beşiktaş Grup’a ait Beşiktaş Tersanesi’nin de içinde bulunduğu konsorsiyum, Hint tersaneyi satın almaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Teklif sürecinde konsorsiyumun rakipleri ise yine Hint şirketler APM Terminals ve Naveen Jindal Group olacak.

The Print’teki haberde, United Shipbuilding Corporation of Russia’nın (USC) son teklif sürecinde geri adım atmasının sebebi donanmaya ilişkin bazı projelerin geleceğinin belirsiz olarak görülmesi ve Başbakan Narendra Modi’nin R-Naval’dan çıkacak 6 açık deniz devriye gemisi üretimi için imzalanan bir sözleşmeyi iptal etmiş olması. USC’nin tersaneye olan ilgisinin nedeni, Rus şirketin uzun süredir beklemede olan Project 75I isimli Hint donanmasına ait gemilerin üretimi işiydi. USC’nin R-Naval’ı alması ile Make-In-India (Hindistan’da Üret) girişimi kapsamında ülkenin donanması için denizaltı üretme planları vardı. Ancak hükümet Project 75I için Hint bir tersanede stratejik bir ortaklıkla iş yapacağını açıkça belirtmişti.

Tersanenin borçları “kötü banka”ya devrediliyor

Daha önce tersaneye 12 ayrı şirketin teklif verdiği belirtilen habere göre, R-Naval’ın tüm borçları “bad bank” (kötü banka) olarak da ifade edilen ve batık kredilerin devredildiği National Asset Reconstruction Company’ye (NARCL) devredilecek. Borcun akıbeti ise NARCL’nin varlık yönetimi şirketi AMC ve IDBI tarafından yönetilecek.

Beşiktaş Grup, İsveçli Alba Tankers'e de ortak olmuştu

Kalkavan ailesi tarafından 1960 yılında kurulan ve denizcilik sektörünün köklü şirketlerinden olan Beşiktaş Grup, geçtiğimiz yılın temmuz ayında, Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki varlığını güçlendirmeyi hedefi doğrultusunda, Kuzey Avrupa'nın önde gelen tanker işletmecilerinden olan İsveçli Alba Tankers'e ortak olmuştu. Kuzey Avrupa'nın önde gelen tanker işletmecilerinden Alba Tankers, aynı zamanda limanlarda yakıt ikmal hizmeti veriyor. Şirketin filosunda 16'dan fazla gemi bulunuyor.