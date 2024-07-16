Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Boğaz'da tekne keyfi yaptı

Beşiktaş'ın teknik heyeti ile birlikte Dolmabahçe’ye gelen Silva, deniz yolculuğunda konfor için Fabbro'yu tercih etti. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi ve coşkuyla karşıladığı Silva, tekneyle yaptığı yolculuk sırasında İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının tadını çıkardı ve Beşiktaş Park'a ilk adımını attı.

2025'e kadar üretim bandı dolu

2024 yılının ilk çeyreğinde Boot Dusseldorf, Bosphorus Boat Show Kara Fuarı ve Dubai Boat Show gibi prestijli fuarlarda boy gösteren Fabbro Yachts, bu etkinlikler sayesinde 12 adet sipariş alarak 2025 yılına kadar üretim bandını doldurmayı başardı.

Başarının sırrı: İnovatif tasarım ve kaliteli üretim

Eylül ayında da Cannes ve Genoa Fuarları'nda da yer almayı planlayan şirket, bu etkinliklerde markasının global ölçekte tanıtımını yaparak, uluslararası alanda varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Fabbro Yachts, müşteri odaklı yaklaşımı, inovatif tasarımları ve üstün kaliteli üretimi ile lüks yat sektöründe fark oluşturmaya devam ediyor.