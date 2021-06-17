Besime Özderici Altınkılıç: İhracatçılar için üretim tesislerinin karbon nötr olması zorunlu olacak

Pandemiye rağmen Solarex fuarına yoğun bir katılım sağlandığını ifade eden Besime Özderici Altınkılıç "Fuara ilgi ve katılım bizim beklentimizin üzerinde oldu. Bu yüzden çok mutluyuz ve motivasyonumuz yüksek. Solarex Fuarı'ndaki amacımız iç pazarda özellikle çatı ve üzeri güneş enerjisi projelerine yoğunlaşmak olacak" dedi.

"Müşterilerimizin yüzde 80'i sanayici, geri kalan yüzde 20'si ise bireysel kullanıcı"

Kendilerine gelen yatırımcıların, yatırımın ortalama geri dönüş süresi ile ilgili bilgi istediklerini söyleyen Özderici "Çatı özelinde konuşacak olursak ortalama 4-5 yıl arasında geri dönüş süresi oluyorken, arazi yatırımlarında ise 4-6 yıl arasında yatırımın geri dönüş süresi oluyor. SolarAPEX'i tercih eden müşterilerin çoğunluğu yoğun elektrik kullanımı gerçekleşen endüstriyel çatı sistemlerini tercih edenlerden oluşturuyor. Bu tür firmalar, bizi tercih ederek hem elektrik faturalarını düşürmek, hem de güneş enerjisinden gelir elde etmeyi amaçlıyor. Müşterilerimizin yüzde 80'i sanayici, geri kalan yüzde 20'si ise bireysel ve tarım kullanıcıları oluşturuyor. Bireysel kullanıcılar ise gelir ve tasarruf elde etmekten ziyade güneş enerjisi deneyimi için bize ulaşıyorlar" dedi.

"Devlet vatandaşa GES konusunda teşvik sağlıyor"

Bireysel kullanıcıların güneş enerjisi sistemlerinden daha fazla yararlanması gerektiğini aktaran Besime Özderici Altınkılıç "Hatta devletin bu konuda teşvikleri söz konusu. Kısa bir süre öncesine kadar çatısında elektrik üretmek isteyen yatırımcılar için sadece çatı üzeri güneş enerjisi santralleri kurulabiliyordu. Yeni düzenlemeler ile yatırımı öz tüketimini karşılamayan yatırımcılarımız için aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydı ile arazilere de güneş enerjisi yatırımı yapılmasının önü açıldı. Biz de SolarAPEX olarak tüm yatırımcılara en uygun çözümleri sunuyoruz" dedi.

Vatandaşlara aslında bu şekilde elektrik tüketimlerinin tamamını güneş enerjisinden kullanma fırsatı verildi" diyerek yatırımcılara mesaj verdi.

Güneş enerjisi yatırımının 1 milyon TL ve üzeri değerde olması durumunda KDV teşviki sağladığını anlatan Özderici "Bunun yanında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve IPARD programı kapsamında pek çok teşvik veriliyor. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve buna bağlı üretim tesisleri ve bu tesislerin soğuk hava depoları bu kapsamdaki teşviklerden faydalanabiliyor. Elektrik faturası öder gibi bir GES sahibi olmak da mümkün. Yatırımcılarımız için hazırladığımız fizibilitede sunduğumuz aylık üretime paralel gidecek şekilde kredi tutarı ve vadelendirmesi ile yatırımcının nakit akışını bozmadan ödeme gerçekleştirmelerini sağlıyoruz" dedi.

"Yurt dışı yatırımlarımız devam ediyor"

SolarAPEX olarak yılın ilk 5 ayının kendilerin için güzel geçtiğini, hem yurt içi hem de yurt dışında heyecan verici gelişmeler yaşadıklarını söyleyen SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç "Pandemiye rağmen GES'lere karşı artan ilgi iş yoğunluğumuzu daha da arttırdı. Yurt içinde çatı uygulamaları projelerimiz ağırlıktaydı. Yurt dışında ise Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetlerde gerçekleştirmek üzere anlaştığımız projeler bulunuyor" diyerek enerji projelerinin devam edeceğinin altını çizdi.

"Enerjinizi tamamen yeşil kaynaklardan sağlayamıyorsanız Avrupa ve diğer ülkelere ek vergi gelecek"

Sanayicilerin artık yeşil enerji ile üretim yapmaları gerektiğini vurgulayan Besime Özderici Altınkılıç "Örnek verecek olursak, demir çelik veya mobilya üreticisi iseniz, enerjinizi tamamen yeşil kaynaklardan sağlayamıyorsanız önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa ve anlaşmayı imzalayan diğer ülkelere ek vergi gelecek. Yani fosil yakıtları kullanarak üretim yaptığınız takdirde sizden ürün almayacakları ifade ediliyor. Paris Anlaşması gereğince uygulanacak olan bu kurallarla, müşterilerin bir bölümü hem doğayı korumak hem de ihracat konusunda herhangi bir problem yaşamamak amacıyla bu sisteme geçmiş olacak. İhracatta bu kuralın etkilerini görmeye yakın gelecekte başlayacağız" dedi.

İleride yapılacak yeşil anlaşmalar gereği ihracat yapan firmalar için üretim tesislerinin karbon nötr olmasının zorunlu hale geleceğini ve burada yeşil enerji ve özellikle güneş enerjisinin tercih sebebi olacağını söyleyen Özderici, karbon nötr olmayan firmaların fiyatta rekabetçi pozisyonda olamayacağını ve karbon vergilendirmesine maruz kalacakları uyarısında bulundu.

"Kadınların enerjisine bu ülke ve sektörün mutlaka ihtiyacı var"

Son olarak enerji sektöründe kadınların daha fazla yer alması gerektiğini söyleyen SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç "Bu sektörde istihdam edilen kadın sayısını az buluyorum. Daha önce de belirttiğim gibi, bu ülke ve bu sektörün kadınların enerjisine çok ihtiyacı var. Kadınların enerji sektöründe çok başarılı olacağına inanıyorum. SolarAPEX olarak kadın istihdam oranımız yüzde 40, ilerleyen zamanlarda bu oranı mutlaka artıracağız" diyerek sözlerini noktaladı.