Besler Gıda, 59 yeni Ar-Ge projesi hayata geçirdi

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren Besler Gıda; tüketici ürünleri, ev dışı tüketim ve ihracat olmak üzere tüm iş kollarında yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ar-Ge ve inovayon çalışmalarını 2016’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi sertifikasını alan Besler Ar-Ge Merkezi’nde yürüten Besler Gıda, 2020 yılında kaynak kullanımını azaltmaya odaklanarak sürdürülebilir üretim hedefleyen 59 yeni projeyi hayata geçirdi.

Besler’in kendi kaynaklarıyla yaptığı çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK-TEYDEB ve Tarım Bakanlığı tarafından destekli, 1’i Avrupa Birliği olmak üzere toplam 7 proje de bulunuyor. Bu projelerden 6’sı başarıyla tamamlanırken 1 projenin çalışmaları ise sürüyor. Besler Ar-Ge Merkezi, EDT kanalında müşterilerine proje bazlı ürünler geliştirirken aynı zamanda Marsa’nın ürün geliştirme süreçlerine de hizmet veriyor.

Besler Gıda, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra margarin kategorisinde gerçekleştirdiği ihracat ile de yurt ekonomisine katkı sunuyor. Margarinde 6 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Besler Gıda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye margarin ihracatında yüzde 40’lık paya sahip.

“Sektörün nitelikli yağ ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılıyoruz”

Salgınla birlikte neredeyse tüm ülkelerin gıdada kendine yetecek ürün ya da ara ürün ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar yaptığını belirten Kerevitaş Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, “Yıllardır sektöre katma değerli ürünler sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz bölgenin en önemli gıda üretim merkezi konumunda bulunuyor. Yağ ise neredeyse her türlü gıda üretiminin en önemli bileşenlerinden biri ve tüm gıda üretim süreçleri yağa ihtiyaç duyuyor. İşlenmiş ve özellikli hale getirilmiş yağ üretiminde Besler endüstriye ve ekonomiye büyük katma değer yaratmaya devam ediyor.” dedi.

Yapılan Ar-Ge çalışmalarının Türk şirketlerini ihracatta daha rekabetçi hale getireceğini kaydeden Çin, bu alanda yaptıkları yatırımlarla gıda sektörünün nitelikli yağ ihtiyacı için daha rekabetçi fiyatlarla çözüm ortağı olduklarını söyledi.