Besler, 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı

03 Eylül 2020

Yıldız Holding'in çatısı altında faaliyet gösteren Kerevitaş'ın bünyesindeki Besler Gıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm üretim süreçlerinde gıda güvenliğini ve kaliteyi ön planda tuttuklarını belirten Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla, şunları söyledi: “Salgın süresince üretimde gösterdiğimiz özen, uyguladığımız yüksek kalite ve hijyen standartlarımız sayesinde TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne layık görüldük. Böylece üretim süreçlerimizin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Ürünlerimizle tüm mutfaklarda yer alıyor, tüm sofralara lezzet katıyoruz. Bu bilinç ve sorumlukla ilk günden itibaren aynı titizlikle çalışmaya ve insan sağlığına öncelik vermeye devam edeceğiz."