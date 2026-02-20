BESOB'dan 90 bin esnafa aidat destekli finansman çözümü

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ile Garanti BBVA arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 90 bin esnafı kapsayan BESOB Kart devreye alındı. Modelle üyelik aidatları bonus puan olarak karşılanabilecek, esnaf iki yıl boyunca avantajlı bankacılık ürünlerinden yararlanabilecek.

BESOB ile Garanti BBVA arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Bursa’daki esnaf ve sanatkârlara yönelik kapsamlı bir finansman ve avantaj programı hayata geçirildi. Protokol kapsamında geliştirilen model, bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlamayı ve esnafın operasyonel yükünü azaltmayı hedefliyor.