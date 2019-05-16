Best, yeni fabrikasını 2020’de devreye alacak

16 Mayıs 2019

Üretimini gerçekleştirdiği ürün gruplarında üretim miktarını 2019'da artırmayı hedefleyen Best Çelik Kapı, yüzde 25'lik bir büyümea kaydetmeyi planlıyor. Yurtiçin­de 10 şehirde ve 12 noktada bayileri­nin bulunduğunu söyleyen Best Çelik Kapı Genel Müdürü Ahmet Karabu­lut, iç pazar satışlarının üçte birini proje firmalarına doğrudan satış şek­linde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Satışların üçte ikisinin bayiler tara­fından yapıldığını kaydeden Karabu­lut, “Kapı sektöründe üst kalite guru­bunda butik üretim yapan firmalar sı­nıfında yer alıyoruz” dedi. Bu yıl yeni fabrika yatırımına odaklanacaklarını belirten “Yeni tesisimizi 2020 yılında tamalayıp, devreye almayı planlıyo­ruz” dedi.

18 bin adet üretim kapasitesine sahip

Bugün itibarıyla 10 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Ahmet Karabu­lut, ihracatın üretimdeki payının yüz­de 50, cirodaki payının ise yüzde 55 olduğunu ifade etti. Karabulut, “2018 yılında ihracat pazarımıza Katar’ı ek­ledik. Bu yıl ise Tunus, Fas ve Kuveyt’i hedef pazarlar olarak belirledik. Orta vadede mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmeyi, kısa vadede ise hedef olarak belirlediğimiz ülkelere giriş yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Daire giriş kapıları, yangın çıkış ka­pıları, özel amaçlı kapılar ve şaft ka­pıları olarak dört ana ürünü olan Best Çelik Kapı, yıllık ortalama 18 bin adet üretim kapasitesine sahip. Ar-Ge ça­lışmalarını genellikle yangına daya­nıklı ürünlere yönelik yaptıklarını aktaran Ahmet Karabulut, “Bu yıl tek kanat yangın çıkış kapısına ek olarak çift kanat yangın çıkış kapısı ve şaft kapıları için yetkilendirilmiş kurum­lar bünyesinde deney ve test çalışma­larımız olacak” dedi.