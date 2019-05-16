Best, yeni fabrikasını 2020’de devreye alacak
Dört ürün grubunda üretim yapan Best Çelik Kapı, 2019 yılında üretim miktarını yüzde 30 artırmayı ve yüzde 25 büyümeyi hedefliyor.
Üretimini gerçekleştirdiği ürün gruplarında üretim miktarını 2019'da artırmayı hedefleyen Best Çelik Kapı, yüzde 25'lik bir büyümea kaydetmeyi planlıyor. Yurtiçinde 10 şehirde ve 12 noktada bayilerinin bulunduğunu söyleyen Best Çelik Kapı Genel Müdürü Ahmet Karabulut, iç pazar satışlarının üçte birini proje firmalarına doğrudan satış şeklinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Satışların üçte ikisinin bayiler tarafından yapıldığını kaydeden Karabulut, “Kapı sektöründe üst kalite gurubunda butik üretim yapan firmalar sınıfında yer alıyoruz” dedi. Bu yıl yeni fabrika yatırımına odaklanacaklarını belirten “Yeni tesisimizi 2020 yılında tamalayıp, devreye almayı planlıyoruz” dedi.
18 bin adet üretim kapasitesine sahip
Bugün itibarıyla 10 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Ahmet Karabulut, ihracatın üretimdeki payının yüzde 50, cirodaki payının ise yüzde 55 olduğunu ifade etti. Karabulut, “2018 yılında ihracat pazarımıza Katar’ı ekledik. Bu yıl ise Tunus, Fas ve Kuveyt’i hedef pazarlar olarak belirledik. Orta vadede mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmeyi, kısa vadede ise hedef olarak belirlediğimiz ülkelere giriş yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Daire giriş kapıları, yangın çıkış kapıları, özel amaçlı kapılar ve şaft kapıları olarak dört ana ürünü olan Best Çelik Kapı, yıllık ortalama 18 bin adet üretim kapasitesine sahip. Ar-Ge çalışmalarını genellikle yangına dayanıklı ürünlere yönelik yaptıklarını aktaran Ahmet Karabulut, “Bu yıl tek kanat yangın çıkış kapısına ek olarak çift kanat yangın çıkış kapısı ve şaft kapıları için yetkilendirilmiş kurumlar bünyesinde deney ve test çalışmalarımız olacak” dedi.