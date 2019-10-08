BES'te fon dağılımını robot yapacak

08 Ekim 2019

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmek için fon uzmanı olmalarına gerek bırakmayan FonMatik ROBO hizmetini kullanıma sundu. Fonmatik ROBO ile fon uzmanı olmayan kişiler de artık birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun şekilde bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebilecek.

Bir tür yatırım robotu olan Fonmatik Robo, yatırımcıların karakterlerini analiz ederek risk profilini çıkarıyor. Katılımcıların sorulara verdiği cevapları yorumlayan Fonmatik Robo, bu bilgiler ışığında katılımcıların risk algısına uygun bir şekilde fon dağılımını değiştiriyor.

Fonmatik Robo özelliğini kullanmak isteyen katılımcılar, yasal mevzuat gereği sunulan yılda 6 kez fon dağılımını değiştirme hakkını yatırım robotuna devrediyor. Anadolu Hayat Emekllilik internet ve mobil platformlarında kullanılabilen Fonmatik Robo, yaptığı tüm fon değişikliklerinden katılımcıları SMS ve mail yoluyla haberdar ediyor, periyodik olarak raporlar sunuyor. Yazılım, her çeyrekte 1'er kez olmak üzere yılda 4 kez, ihtiyaç olması durumunda ise toplamda 6 kez fon dağılımını değiştirebiliyor.

“Gönüllü BES katılımcılarına profesyonel hizmet”



Bu hizmetle katılımcıların birikimlerini, yatırım beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Nihayetinde en temel amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyon üzerinde getiriler elde ederek birikimlerini artırmalarına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar fonlarını değiştirmiyor



Bu hizmeti sunmadan önce, yılda 6 defa fon dağılımını değiştirme hakkı olmasına rağmen katılımcılarımızın yüzde 90’ının fon dağılım değişiklik hakkını kullanmadığını gözlemlediklerini belirten Ertürk şöyle devam etti:



"Fon dağılımının değiştirilmeme sebeplerini araştırdığımızda katılımcıların finansal piyasalardaki gelişmeleri çoğunlukla takip etmediğini, takip etseler dahi gelişmeler sonucunda harekete geçme konusunda çekinceleri olduğunu ve bunların başında birikimlerini kaybetme korkusunun geldiğini tespit ettik. Uzun vadeli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik sisteminde birikimlerini, yatırım beklentilerine uygun fonlarda değerlendirerek getirilerini onlar adına düzenli olarak takip etmenin müşterilerimize sağlayacağı faydaya odaklandık.Böylece finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun yatırımlarına yön vermek ya da piyasalardaki gelişmelere göre harekete geçmekte tereddüt eden müşterilerimizi hedefleyerek FonMatik ROBO hizmetimizi hayata geçirdik."

Ertürk, "FonMatik ROBO’nun kendileri adına uygun fon dağılımını belirleyip piyasalardaki güncel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde fon dağılım değişikliği yapmasına onay veren katılımcılarımızı, bu profesyonel ve pratik çözüm sayesinde güncel birikim ve getirileri hakkında da düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Katılımcılar risk seviyesine uygun fonları bulacak”



İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ise konuyla ilgili olarak; “Fonmatik Robo, yatırım danışmanlığı alanında bir ilki gerçekleştirerek BES katılımcılarının fon yöneticisi olacak. İş Portföy olarak 5 yıldır kullandığımız bu modeli, Fonmatik Robo aracılığıyla tüm Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerine sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Hayat Emeklilik bireysel emeklilik katılımcıları, internet sitesindeki online işlemler bölümünden ya da mobil şubeden giriş yaparak bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerinin FonMatik ROBO tarafından yönetilmesine onay verebilir, akıllı fon yönetimi hizmetinden ücretsiz olarak hemen faydalanmaya başlayabilirler.