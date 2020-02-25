Beta Ayakkabı yeni ortakla sahalara geri dönüyor

25 Şubat 2020

Osman KILIÇ

İSTANBUL - Türkiye’nin en eski ayakkabı firmalarından biri olan ancak yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, sahalara geri dönüyor. Borçlarını yapılandıran ve yola bir ortakla devam etme kararı alan şirket, yeni mağazalarla büyüme hedefliyor.

Ayakkabı sektöründe yaşanan krizden etkilenerek, 2018 yılında konkordato ilan eden Beta, 50 mağazasını kapatmıştı. Üretime devam eden Beta Ayakkabı, internet üzerinden satış yapıyordu.

“Aynı anda birkaç mağaza açacağız”

DÜNYA’ya konuşan firmanın üst düzey yöneticilerinden bir isim, krizi atlattıklarını açıklayarak, “Borçlarımızı yapılandırdık ve şimdi kaynaklarımıza eklemeler yaparak, yeniden organize oluyoruz” dedi. Çok yakında aynı anda birkaç mağazanın açılışını yapacaklarını vurgulayan yetkili, “Tekrar sektörde olduğumuzu kanıtlayacağız. 2021 bizim tekrar hayata başlama yılımız olacak” dedi. Şirkete katılacak yeni ortağın ismi ise açıklanmadı.

Yılda 150 bin çift üretim yapıyordu

Beta, 70’li yıllarda Espadrille üretimi yapan Ercan İkiışık ve Taner İkiışık tarafından 1980 yılında kuruldu. 1985 yılında, Nişantaşı'nda ilk mağazasını açarak perakendeye adım atan şirket, 1986 yılında ilk ihracatını ABD’ye yaptı. Yaşadığı kriz öncesi yılda yaklaşık 150 bin ayakkabı üreten şirket, üretimin yüzde 85’ini AB ülkelerine ihraç ediyordu.