Beta Enerji halka arzında talep toplama yarın (23 Haziran) başlıyor

Beta Enerji, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,0 TL sabit fiyatla 23-24-25 Haziran tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL olarak hedeflendiği ihraçta 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi de ortak satışı olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Halka arz ile Beta Enerji’yi yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzı kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini ifade etti. Halka arzdan elde edilecek kaynağın büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını aktaran Dağsuyu, "Yatırım tarafında önceliğimiz, yeni kampüsümüzün kalan bölümlerinin tamamlanması ile makine ve teknoloji yatırımlarımızın hızlandırılması olacak. İşletme sermayesi tarafında ise artan sipariş hacmimizi desteklemek amacıyla hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına kaynak ayıracağız" dedi.

"2027 sonunda 400 milyon doları aşkın ciro hedefliyoruz"

Küresel enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı enerji talebindeki artışın transformatör sektörüne uzun yıllar güçlü bir büyüme zemini sunacağını vurgulayan Dağsuyu, bu öngörüyle 2022 yılında yaklaşık 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımına başladıklarını söyledi. Adana’da kurulan ve Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüslerinden biri olma özelliği taşıyan tesisin ilk fazının 2025 yılında devreye alındığını belirten Dağsuyu, yeni kampüsün tam kapasite devreye girmesiyle dağıtım transformatörü kapasitesinin yaklaşık 34 bin adede çıkacağını, güç transformatörlerinde ise adet bazında yaklaşık 36 kat kapasite artışı hedeflediklerini ifade etti. Dağsuyu, "2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaştık. Yeni kampüs yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte ciromuzu 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını ise kısa vadede 80’den 100’e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Dijitalleşme, Ar-Ge ve sürdürülebilirlikle rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Dağsuyu, yeni kampüsün teknoloji ve sürdürülebilirlik performansını da ileri taşıyacağını belirterek, Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı bir üretim modeli kurduklarını söyledi. 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamını temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktaran Dağsuyu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı amaçladıklarını ifade etti. Ar-Ge ve inovasyonu rekabet avantajlarının temel unsuru olarak gördüklerini belirten Dağsuyu, 100’ün üzerinde kişiden oluşan Ar-Ge ekibiyle bugüne kadar 60 projeyi tamamladıklarını, akıllı şebekeler, yüksek gerilim ekipmanları ve yapay zeka destekli enerji çözümleri alanındaki çalışmalarını hızlandırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Katılım Endeksi kriterlerine uyum ve yüzde 30 temettü taahhüdü

Beta Enerji, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 30’unu nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulunurken, hakim ortaklar tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacağı da taahhüt edildi. Şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bir karar almayacağını da taahhüt etti. Katılım endeksine uygun olan Beta Enerji payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.