Beta Enerji ve Razgatlıoğlu sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Beta Enerji, dünya motosiklet sporlarında ülkemizi zirveye taşıyan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ile sponsorluk iş birliğini ikinci kez yeniledi. “#GüçBirliği” sloganıyla duyurulan iş birliği kapsamında düzenlenen programa; Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Dünya Superbike Şampiyonu ve MotoGP sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile KNN54 Riders’ın Kurucusu Kenan Sofuoğlu katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, iş birliğinin klasik bir sponsorluk anlayışının çok ötesinde olduğunu söyledi. Toprak Razgatlıoğlu’nun zorluklar karşısında vazgeçmeyen kariyer yolculuğunu Beta Enerji’nin kurumsal vizyonuyla özdeşleştirdiklerini belirten Dağsuyu, “Toprak’ın hikâyesi, bizim sanayide verdiğimiz mücadelenin sahadaki karşılığı. Bu iş birliği sadece bugünü değil, yarını da kapsayan bir yolculuktur. Spora ve gençlere yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.
“Yeni tesisimizle 130 ülkeye ihracat hedefliyoruz”
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, atılan imzaların bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde, ortak bir vizyonun yansıması olduğunu ifade etti. “Toprak, pistte gaza basıyor, biz de sanayide gaza basıyoruz” diyen Dağsuyu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu iş birliğini ikinci kez yenileyerek desteğimizin geçici değil, uzun soluklu bir vizyonun parçası olduğunu net biçimde ortaya koyduk. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz; yeni tesisimizle bu sayıyı 130’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
KNN54 Riders’ın Kurucusu Kenan Sofuoğlu, Beta Enerji ile geçen yıl başlayan yolculuğun Türk motor sporları açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Sofuoğlu, şunları söyledi: “Beta Enerji’nin bu cesur adımı sadece sporcuya değil, sporun tanıtımına ve görünürlüğüne de büyük katkı sağladı. 2026 yılı için Yamaha ile MotoGP resmi anlaşmasını imzaladık. Bu yıl bir hazırlık süreci olacak, asıl büyük hedefimiz ise kuralların değişeceği 2027’de dünya şampiyonluğu.”
İlk Türk MotoGP sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise Beta Enerji ailesiyle yola devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.