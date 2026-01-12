Beta Enerji ve Razgatlıoğlu sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Törenin açılış konuşmasını ya­pan Beta Enerji Yönetim Kuru­lu Üyesi ve Genel Müdürü Hak­kı Mert Dağsuyu, iş birliğinin kla­sik bir sponsorluk anlayışının çok ötesinde olduğunu söyledi. Top­rak Razgatlıoğlu’nun zorluklar karşısında vazgeçmeyen kariyer yolculuğunu Beta Enerji’nin ku­rumsal vizyonuyla özdeşleştir­diklerini belirten Dağsuyu, “Top­rak’ın hikâyesi, bizim sanayide verdiğimiz mücadelenin sahada­ki karşılığı. Bu iş birliği sadece bu­günü değil, yarını da kapsayan bir yolculuktur. Spora ve gençlere ya­pılan her yatırım, ülkemizin gele­ceğine yapılan yatırımdır” dedi.

“Yeni tesisimizle 130 ülkeye ihracat hedefliyoruz”

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yu­suf Cenk Dağsuyu, atılan imza­ların bir sponsorluk anlaşması­nın ötesinde, ortak bir vizyonun yansıması olduğunu ifade etti. “Toprak, pistte gaza basıyor, biz de sanayide gaza basıyoruz” diyen Dağsuyu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu iş birliğini ikinci kez yenileyerek desteğimizin geçici değil, uzun soluklu bir vizyonun parçası olduğunu net biçimde or­taya koyduk. Bugün 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz; yeni te­sisimizle bu sayıyı 130’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadele­rini kullandı.

KNN54 Riders’ın Kurucusu Kenan Sofuoğlu, Beta Enerji ile geçen yıl başlayan yolculuğun Türk motor sporları açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydet­ti. Sofuoğlu, şunları söyledi: “Beta Enerji’nin bu cesur adımı sadece sporcuya değil, sporun tanıtımına ve görünürlüğüne de büyük katkı sağladı. 2026 yılı için Yamaha ile MotoGP resmi anlaşmasını imza­ladık. Bu yıl bir hazırlık süreci ola­cak, asıl büyük hedefimiz ise ku­ralların değişeceği 2027’de dünya şampiyonluğu.”

İlk Türk MotoGP sporcu­su Toprak Razgatlıoğlu ise Be­ta Enerji ailesiyle yola devam et­mekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.