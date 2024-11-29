Beta Enerji’den ilk yarıda Ar-Ge’ye 70 milyon TL

Adana Hacı Sabancı OS­B’de yaklaşık 63 bin 680 metrekarelik alanda yağlı ve kuru tip dağıtım transforma­törleri, güç transformatörleri ve köşk üretimi yapan Beta Enerji, artan talebi karşılamak amacıyla yeni bir üretim tesisi kurma ça­lışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 115 bin 155 metrekarelik alanda inşa edilen yeni tesisle üretim kapasitesini en az üç kat artıra­cak Beta Enerji, fabrikanın inşa­at ve makine kurulumlarını 2025 yılı içinde tamamlayıp 2026 yılı­nın sonunda ise tam kapasiteyle faaliyete geçmeyi planlıyor. Ada­na›daki tesislerin yanı sıra Al­manya, Ukrayna ve Amerika böl­gelerinde de dağıtım ağına sahip olduklarını kaydeden Beta Ener­ji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, yurt içi sa­tışlarının yanı sıra bugüne kadar 80 ülkeye ihracat gerçekleştir­meyi başardıklarını kaydetti.

Firma, TÜRKAK onaylı laboratuvarında test yapıyor

Şirketin inovasyon ve Ar-Ge’ye oldukça önem verdiğini anımsa­tan Ahmet Ünal, 2010 yılında Ar- Ge çalışmalarına başladıklarını, 2013 yılında TÜBİTAK destekli ilk projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. 2017 yılında sektöründe­ki ilk Ar-Ge merkezlerinden biri­ni kurduklarını anımsatan Ahmet Ünal, aynı zamanda TÜRKAK ta­rafından akredite edilen deney la­boratuvarına sahip olduklarını, bu laboratuvarda ulusal ve ulus­lararası standartlar doğrultusun­da pek çok test yapabilme imkanı bulduklarını kaydetti.

Çalışmalarını 44 araştırmacı ve 7 teknisyenle sürdürdükleri­ni vurgulayan Ahmet Ünal, elekt­rik-elektronik, makine, endüstri, tasarım, yazılım ve enerji sistem­leri mühendislikleri alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla faaliyet gösteren Ar-Ge Merke­zi sayesinde, elektrik ve mekanik tasarım programları kullanarak hataları minimize etmeyi, pro­je sürelerini kısaltmayı ve üç bo­yutlu çizim teknolojileriyle tasa­rımları standart hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şimdiye kadar 29 Ar-Ge projesini başarıy­la tamamladıklarını ve 11 yeni Ar- Ge projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünal, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle sektörün ihracat payını artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

“Yenileme ve geliştirme çalışmaları yürütüyoruz”

Küresel ölçekte artan enerji ihtiyacının ve çevreye karşı du­yarlılığın enerji sektöründe ka­nuni düzenlemeleri artırdığını, bununla birlikte çevreye duyar­lı malzemelerin ve teknolojilerin kullanılmasının da şart koşuldu­ğunu anımsatan Ahmet Ünal, ye­ni tasarımlar ve kalite belgele­rinin de talep edildiğine dikkat çekti.

Küresel bazda rekabet kap­samında uygun maliyetli ve kali­teli ürünlerin imalatı için Ar-Ge harcamalarının büyük önem taşı­dığını bildiren Ahmet Ünal, Beta Enerji’nin de Ar-Ge harcamaları­nı sürekli artırdığını dile getirdi. Ünal, “2023 yılında Organize Sa­nayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun düzenlediği OSB Yıldızları 2023 Araştırması’nda OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Fazla Artıran 6. Firma Ödülü’nü aldık. 2024 yılı­nın ilk yarısında yaklaşık 70 mil­yon TL tutarında Ar-Ge harcama­sı gerçekleştirdik” dedi.

Fikri mülkiyet haklarının ko­runması konusunda da aktif bir yaklaşım sergilediklerini anla­tan Ahmet Ünal, patent ve faydalı model başvuruları yaparak Ar- Ge merkezi personelinin yenilik­çi çalışmalarını teşvik edip koru­ma altına aldıklarını, Ar-Ge Mer­kezinin kurulduğundan bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 3 faydalı modelin tes­cillendiğini sözlerine ekledi.

"Ar-Ge'ye sürekli yatırım yapıyoruz"

Yenilikçi ve kaliteli transformatörler ve orta gerilim anahtarlama ürünleri üretimiyle müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Ünal, “Ürün gamını genişletmek amacıyla sürekli Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyoruz. Sektörümüzde ürün fiyatlamaları, müşterinin talep ettiği ürünün teknik spesifikasyonları dikkate alınarak her ürün bazında ayrı ayrı yapılıyor ve üründen ürüne önemli farklılıklar gösterebiliyor. Standart müşteri talepleri mevcut fiyat listeleri baz alınarak, standart dışı müşteri talepleri ise önce Ar-Ge biriminin katkısı ile fiyatlandırılıyor.”