Beta Enerji’den ilk yarıda Ar-Ge’ye 70 milyon TL
Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, bu yılın ilk yarısında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yaklaşık 70 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması yaptıkları bilgisini verdi. Ünal, bu alandaki yatırımlar sayesinde karlılık ve rekabet güçlerini yukarıya taşımaya devam ettiklerini vurguladı.
Adana Hacı Sabancı OSB’de yaklaşık 63 bin 680 metrekarelik alanda yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri ve köşk üretimi yapan Beta Enerji, artan talebi karşılamak amacıyla yeni bir üretim tesisi kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 115 bin 155 metrekarelik alanda inşa edilen yeni tesisle üretim kapasitesini en az üç kat artıracak Beta Enerji, fabrikanın inşaat ve makine kurulumlarını 2025 yılı içinde tamamlayıp 2026 yılının sonunda ise tam kapasiteyle faaliyete geçmeyi planlıyor. Adana›daki tesislerin yanı sıra Almanya, Ukrayna ve Amerika bölgelerinde de dağıtım ağına sahip olduklarını kaydeden Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, yurt içi satışlarının yanı sıra bugüne kadar 80 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi başardıklarını kaydetti.
Firma, TÜRKAK onaylı laboratuvarında test yapıyor
Şirketin inovasyon ve Ar-Ge’ye oldukça önem verdiğini anımsatan Ahmet Ünal, 2010 yılında Ar- Ge çalışmalarına başladıklarını, 2013 yılında TÜBİTAK destekli ilk projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. 2017 yılında sektöründeki ilk Ar-Ge merkezlerinden birini kurduklarını anımsatan Ahmet Ünal, aynı zamanda TÜRKAK tarafından akredite edilen deney laboratuvarına sahip olduklarını, bu laboratuvarda ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda pek çok test yapabilme imkanı bulduklarını kaydetti.
Çalışmalarını 44 araştırmacı ve 7 teknisyenle sürdürdüklerini vurgulayan Ahmet Ünal, elektrik-elektronik, makine, endüstri, tasarım, yazılım ve enerji sistemleri mühendislikleri alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi sayesinde, elektrik ve mekanik tasarım programları kullanarak hataları minimize etmeyi, proje sürelerini kısaltmayı ve üç boyutlu çizim teknolojileriyle tasarımları standart hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şimdiye kadar 29 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladıklarını ve 11 yeni Ar- Ge projesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünal, geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle sektörün ihracat payını artırmayı amaçladıklarını vurguladı.
“Yenileme ve geliştirme çalışmaları yürütüyoruz”
Küresel ölçekte artan enerji ihtiyacının ve çevreye karşı duyarlılığın enerji sektöründe kanuni düzenlemeleri artırdığını, bununla birlikte çevreye duyarlı malzemelerin ve teknolojilerin kullanılmasının da şart koşulduğunu anımsatan Ahmet Ünal, yeni tasarımlar ve kalite belgelerinin de talep edildiğine dikkat çekti.
Küresel bazda rekabet kapsamında uygun maliyetli ve kaliteli ürünlerin imalatı için Ar-Ge harcamalarının büyük önem taşıdığını bildiren Ahmet Ünal, Beta Enerji’nin de Ar-Ge harcamalarını sürekli artırdığını dile getirdi. Ünal, “2023 yılında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun düzenlediği OSB Yıldızları 2023 Araştırması’nda OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Fazla Artıran 6. Firma Ödülü’nü aldık. 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 70 milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik” dedi.
Fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda da aktif bir yaklaşım sergilediklerini anlatan Ahmet Ünal, patent ve faydalı model başvuruları yaparak Ar- Ge merkezi personelinin yenilikçi çalışmalarını teşvik edip koruma altına aldıklarını, Ar-Ge Merkezinin kurulduğundan bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 3 faydalı modelin tescillendiğini sözlerine ekledi.
"Ar-Ge'ye sürekli yatırım yapıyoruz"
Yenilikçi ve kaliteli transformatörler ve orta gerilim anahtarlama ürünleri üretimiyle müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Ünal, “Ürün gamını genişletmek amacıyla sürekli Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyoruz. Sektörümüzde ürün fiyatlamaları, müşterinin talep ettiği ürünün teknik spesifikasyonları dikkate alınarak her ürün bazında ayrı ayrı yapılıyor ve üründen ürüne önemli farklılıklar gösterebiliyor. Standart müşteri talepleri mevcut fiyat listeleri baz alınarak, standart dışı müşteri talepleri ise önce Ar-Ge biriminin katkısı ile fiyatlandırılıyor.”