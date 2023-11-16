Beta Gıda, yeni dönemde Avrupa ve ABD pazarını hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Adana ve Trabzon’da iki fabrikada üretim yaptıklarını ileten Beta Gıda Genel Müdür Mehmet Ali Uğur, ‘’Toplamda 10 ülkeye ihracat ve transit ticaret yoluyla satış yapıyoruz. Bu yıl ihracatta hedef pazarlarımız ABD ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. 2022’de ihracat ve transit ticaret yoluyla yurt dışı satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 91,2’sini oluşturdu’’ dedi.

Faaliyetlerini 1978 yılından bu yana süründürdüklerine dikkat çeken Uğur, dünyanın önde gelen çay firmaları sıralamasında 12’nci sırada bulunduklarını ifade etti. Sri Lanka Çay Borsası’nda en yüksek miktarlarda alım yapan 10 firmadan biri oldukları bilgisini veren Uğur, ‘’Beta Gıda bünyesindeki siyah, beyaz, yeşil, sarı, Rooibos, Pu-erh, Oolong, bitki ve meyve çaylarımızla zengin çay çeşitliliğine sahibiz.

Aynı zamanda teabags, potbags, dökme ve press çay türünde üretimi yapıyoruz. Trabzon çay fabrikasında ürettiğimiz Türk çayları kategorisinde yer alan Kızıl Dem, Taç Yaprak, Yüksek Tepeler, Bergamot Rüyası ve diğer çeşitleri ile Dünya’da Türk çayı bayraktarlığını yaparken, ülkemizde ve Dünya’da Türk çay kültürünü yaşatan kültür elçisi olmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Çay paketleme kapasitesi 7.7 milyon kilo

Çay sektörünün yanı sıra kahve, bakliyat, lokum, baharat, kuruyemiş gibi gıda alanlarında alt markalarının da olduğunu bildiren Uğur, ‘’Adana ve İstanbul’da bulunan Beta Tea House’larında dünyanın farklı ülkelerinden getirdiğimiz çay seçeneklerini sunuyoruz.

Yıllık çay üretim ve paketleme kapasitemiz ise 7.7 milyon kilo olarak yer alıyor. Gıda dalındaki tüm ürünlerimizle yıllık yaklaşık 9 milyon kilogram paketleme yapıyoruz. Bünyemizde 246 kişi istihdam ediyoruz’’ diye konuştu.

Yeni teknolojilere ve üretim yöntemlerine yatırım yaptıklarını bildiren Uğur, "TÜBİTAK ile yürüttüğümüz ‘Çay Üretim Süreci Atıklarından Toz Protein ve Prebiyotik Üretimi’ projesi devam ediyor. Bir diğer proje ürünümüz Beta Whitea Collection Kolajen ve Vitamin Karışımlı Beyaz Çay’mız bulunuyor. Ayrıca, 2021’deki GES yatırımımız ile Adana ve Trabzon fabrikalarımızın ihtiyaç duyacağı enerji için yıllık 2 milyon kW elektrik üretimi sağlıyoruz’’ dedi.