Beta Kimya, yapı market ve e-ticarete adım attı

Apel ve Mitreapel markalı ürünlerini 78 ülke pazara sunan ve topla ciro içindeki ihracat oranını yüzde 60’a ulaştıran Beta Kimya, yakaladığı istikrarlı büyüme performasını pandemi sürecinde de devam ettirdi.

2020 yılı Temmuz ayıda 315 milyon TL yatırımla Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesislerinden birinin temelini atan şirket, yılı yüzde 30 büyüme ile tamamladı.

Son kullanıcılara yönelik pratik ambalajlı hızlı yapıştırıcı, bantlar, çok amaçlı spreyler ve silikon gibi 40’a yakın yeni ürünle yapı marketler ve e-ticaret sitelerine adım atan şirket, salgının başladığı günden bu yana toplamda yüzde 25 büyüdü.

“Ürünlerimizle son kullanıcının hayatına dokunuyoruz”

Global trendler ve değişen tüketici ihtiyaçlarına göre yeni ürün geliştirme stratejilerine odaklandıklarını söyleyen Beta Kimya Genel Müdürü Cihat Sayacı, özellikle COVID-19 ile birlikte tüm dünyada ‘Do it yourself’ olarak tanımlanan kendin yap ürünlerine olan ilginin artığına dikkat çekti.

Beta Kimya olarak tüketim alışkanlıklarındaki bu değişime hızla adapte olarak, yeni dönem Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında son kullanıcılara yönelik ürünlere yöneldiklerini söyleyen Sayacı, şunları kaydetti: Apel ve Mitreapel markalarımız altında 40’a yakın çok amaçlı ve pratik kullanımlı yeni ürünler geliştirdik. Örneğin; şirket tarihimizde ilk defa bant kategorisine adım attık. Çift taraflı montaj bandından sızdırmazlık bantlarına kadar 10 yeni akıllı bant çeşidini piyasaya sunduk. Ev içindeki basit tadilat uygulamaları için geliştirdiğimiz hızlı yapıştırıcılar, mini tüp silikonlar, pratik tamir macunları ve derz dolguları gibi günlük yaşamın parçası olacak akıllı ürünlerimizle, artık yapı marketler ve e-ticaret sitelerinde son kullanıcılarla buluşuyoruz. Evde, iş yerinde, otomobilde ya da çantanızda yer alacak mini ambalajlı ve multi fonksiyonel ürünlerle ‘Hayatın her anında BETA Kimya yanınızda’ diyoruz. Artık sektör profesyonellerinin ve endüstriyel üretim kanalının yanı sıra son kullanıcılarımıza yönelik ürünlerimizle güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde, yapı market ve e-ticaret kanallarında ürünlerimizden elde edeceğimiz katkının, toplam ciromuzdaki payını daha büyütmeyi hedefliyoruz."