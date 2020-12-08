Beta, yeni fabrikayla ‘devler ligi’ni hedefliyor

Beta markasıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde transformatör üreten Transformatör Elektromekanik, yeni yatırımı ile önemli bir atılım gerçekleştirecek. Aynı bölgede yeni tesis yatırımı için düğmeye basan şirket, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer almayı hedefliyor.

Şirketin Yıldız Holding’den yakın zamanda transfer ettiği ve genel müdürlüğe getirdiği Ahmet Ünal ile yeni yatırımları ve büyüme hedeflerini konuştuk. Faaliyetlerini anlatırken esasında lojistik işi yaptıklarını belirten Ünal, dağıtım trafoları denilen yağlı trafo, güç trafoları ve kapalı alanlarda kullanılan kuru tip trafo olmak üzere 3 farklı ürünleri bulunduğunu aktardı. Ciddi büyüme planları olduğunu vurgulayan Ünal, “Şu anda OSB içerisinde bulunan toplamda 60 bin metrekarelik iki farklı tesiste üretim gerçekleştiriyoruz. Bu tesisleri tek bir çatı altında toplamak için harekete geçtik. Yine burada, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tesis kuracağız. Fizibilite çalışmaları tamamlandı, arsa tahsisi yapıldı. Yeni tesisimizi 120 bin metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine inşa edeceğiz. Bunun 80 bin metrekaresi kapalı olacak. Ayrıca, makine siparişlerinin de yüzde 80’ini verdik. Yatırımın toplamda tutarı 100 milyon TL’yi bulacak. Bu yatırım tamamlandığında 250 olan çalışan sayımızı yaklaşık 600’e çıkarmış olacağız. Dolaylı olarak istihdama katkımız ise 5 bin olacak” dedi.

Ünal, yaklaşık 13-14 aylık bir zaman zarfında yeni tesisi tamamlayacaklarını belirterek, 2022’nin başında bu yatırımı tamamlamış oluruz. Yeni tesis devreye girdikten sonra hedefimiz ilk 500 sanayici arasına girmek” dedi.

Yeni kuracakları tesiste transformatör dışında tamamlayıcı ürünler de bulunacağı bilgisini veren Ünal, “Müşteri geldiğinde farklı noktalara gitmek zorunda kalmasın, tüm ihtiyacını BETA çatısı altında tamamlasın amacındayız” ifadesini kullandı. Üretimin yüzde 70’ini 40 ülkeye gönderdiklerini kaydeden Ahmet Ünal, “İhraç pazarlarımızın başında Afrika geliyor. Bunun yanı sıra AB ülkeleri, İngiltere, Singapur, Rusya ve Türki cumhuriyetler de önemli pazarlarımız” dedi.

İhracatta dengeli büyüme stratejisini benimsediklerini ifade eden Ünal, “Eğer denge tutturulmazsa bir anda pandemi gibi durumlarda ihracat kaldıraç değil, aşağı çeken unsur olabiliyor. 2019 yılında 120 milyon TL civarında ihracat yaptık. Bu sene hedeflerimiz büyüktü ama pandemi etkisiyle sınırlı kaldı, yine de geçen sene elde ettiğimiz tutarı koruyacağız. Tamamen ihracata yönelmek gibi bir şansımız olmasına karşın, biz iç pazarı göz ardı etmiyoruz. Yeni yatırımla birlikte iç piyasayı hiçbir zaman boş bırakmayacağız ve yüzde 60 ihracat, yüzde 40 iç piyasa olacak şekilde stratejimizi belirledik” şeklinde konuştu.

"Müşteri talepleri yatırımı zorunlu kıldı"

Enerji sektörünün son yıllarda çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşadığını belirten Genel Müdür Ahmet Ünal, bu alanda büyümenin devam edeceğini vurguladı. Türkiye’de enerji açısından ciddi adımlar atıldığını ve HES, GES, RES ve JES yatırımlarının artarak devam ettiğini belirten Ünal, “Bizi yatırıma iten etken Türkiye Elektrik İletim A. Ş. çatısı altındaki enerji dağıtım şirketlerinin talepleri oldu. Artan enerji yatırımları ve gelen talepler büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.