BETA'dan yeni yıl için indirim kampanyası
BETA, su geçirmez bot markası Arctica dahil tüm ürünleri için yüzde 65 indirim kampanyası başlattı.
Türkiye ayakkabı BETA, yıl sonu için özel indirim kampanyası başlattı. Markanın tüm ürünlerinde geçerli olan kampanya kapsamında marka, tarihinde ilk kez yüzde 65 indirim uyguluyor.
Şirket açıklamasına göre, "BETA tarihinin en büyük indirim kampanyası", 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.
BETA'nın Türkiye çapında 47 mağazası bulunuyor. Kampanya markanın yeni alt ürünü olan su geçirmez bot markası Arctica dahil tüm ürünlerde geçerli.