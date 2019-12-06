Betek, sektörünün en beğenilen şirketi seçildi
Betek Boya, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında boya sektörünün lideri seçildi.
Üst üste iki yıldır boya sektörünün en beğenilen şirketi seçilen Filli Boya markasıyla tanınan Betek, “Boya” kategorisinde birincilik koltuğuna oturmayı başardı.
600’ün üzerinde şirketten 1401 yöneticinin katıldığı araştırmada ekonomiye katkı, finansal sağlamlık, güvenilir olma, hizmet ve ürün kalitesi, sürdürülebilir strateji, müşteri ve çalışan memnuniyeti, çalışana sunduğu sosyal imkanlar gibi 23 performans kriterine göre değerlendirildi.