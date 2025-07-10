Betonart Mimarlık Yaz Okulu Gaziantep’te tamamlandı
TÜRKÇİMENTO’nun 2002 yılından bu yana mimarlık öğrencilerine yönelik olarak dü¬zenlediği Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nun 21’incisi, bu yıl Gazi¬antep Üniversitesi (GAÜN) Mi¬marlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
30 Haziran’da başlayan eğitimin 8 Temmuz’da kapanışı yapılırken düzenlenen toplantıda beton bileşenlerinden, üretim süreçlerine, lojistikten dijital alt yapıya kadar olan süreçler farklı açılardan ele alındı. Küratörlüğünü Yüksek Mimar Erhan Vural’ın yaptığı toplantıya konuşmacı olarak TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ÇİMKO Çimento CEO’su Önder Kırca ve GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan katıldı. Program kapsamında 16 öğrenci ve yaklaşık 40 kişilik ekiple beton malzemeyi çalışmaları, saha uygulamaları ve sergi ile tamamlanan yaz okulu, öğrencilerin hem bilgi hem de beceri kazanmasını sağladı. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay, “Betona nasıl şekil verdiğiniz çok önemli, estetik ve dayanıklılık açısından. Beton, sudan sonra dünyanın en çok kullanılan ürünü. Öğrencilerimizin çimento ve betonu tanımaları ve bu ürünleri yaratıcılıklarıyla birleştirmeleri çok değerli. Etkinliğimizi anlamlı ve faydalı kılan şeyin de burada öğrenilenlerin mezuniyet sonrasında kullanılması. Bu programlarda öğrenci olarak yer alan mimarlarımız şimdi Türkiye’nin önde gelen, adı herkes tarafından bilinen mimarları olarak ülkemize katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.
Konukoğlu: Malzemeyi iyi tanımanız lazım
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, “Sanayici bir aileden geliyorum. Büyüklerimiz bize hep malzemeyi iyi tanı, neyi nerede kullanacağını iyi bil derdi. Kullanacağınız malzemeyi iyi tanırsanız, çizdiğimiz her şey gerçeğe dönüşür” dedi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, “Bir doktor olarak betonla ilgili konuşmak zor. Ama şunu gördüm bu işten en çok kazançlı öğrenciler oldu. Öğrencilerimiz betonu deneyimlediler. En iyi tarafı şu ki yıkmayı öğrendiler. Böylelikle doğruyu öğrendiler” diye konuştu. ÇİMKO Çimento CEO'su Dr. Önder Kırca, “Bu etkinliklerin çok değerli olduğunu biliyorum. Mimarlar bizim için çok önemli. Beton 10 bin yıldır kullanılan bir malzeme. Hep sağlamlığı konuşuluyor. Tasarımı ve doğru kullanımı da çok önemli” dedi.