Betonart Mimarlık Yaz Okulu Gaziantep’te tamamlandı

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

30 Haziran’da başlayan eğitimin 8 Temmuz’da kapanışı yapılırken düzenlenen toplantıda beton bileşenlerin­den, üretim süreçlerine, lojistik­ten dijital alt yapıya kadar olan süreçler farklı açılardan ele alın­dı. Küratörlüğünü Yüksek Mimar Erhan Vural’ın yaptığı toplantı­ya konuşmacı olarak TÜRKÇİ­MENTO CEO’su Volkan Bozay, SANKO Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Adil Sani Konukoğ­lu, ÇİMKO Çimento CEO’su Ön­der Kırca ve GAÜN Rektörü Sa­it Mesut Doğan katıldı. Program kapsamında 16 öğrenci ve yakla­şık 40 kişilik ekiple beton mal­zemeyi çalışmaları, saha uygula­maları ve sergi ile tamamlanan yaz okulu, öğrencilerin hem bilgi hem de beceri kazanmasını sağ­ladı. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay, “Betona nasıl şe­kil verdiğiniz çok önemli, este­tik ve dayanıklılık açısından. Be­ton, sudan sonra dünyanın en çok kullanılan ürünü. Öğrencilerimi­zin çimento ve betonu tanıma­ları ve bu ürünleri yaratıcılıkla­rıyla birleştirmeleri çok değerli. Etkinliğimizi anlamlı ve fayda­lı kılan şeyin de burada öğreni­lenlerin mezuniyet sonrasında kullanılması. Bu programlarda öğrenci olarak yer alan mimar­larımız şimdi Türkiye’nin önde gelen, adı herkes tarafından bili­nen mimarları olarak ülkemize katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Konukoğlu: Malzemeyi iyi tanımanız lazım

SANKO Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Adil Konukoğlu, “Sanayici bir aileden geliyorum. Büyüklerimiz bize hep malzeme­yi iyi tanı, neyi nerede kullanaca­ğını iyi bil derdi. Kullanacağınız malzemeyi iyi tanırsanız, çizdiği­miz her şey gerçeğe dönüşür” de­di. Gaziantep Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, “Bir doktor olarak betonla ilgili konuşmak zor. Ama şunu gördüm bu işten en çok kazançlı öğrenci­ler oldu. Öğrencilerimiz betonu deneyimlediler. En iyi tarafı şu ki yıkmayı öğrendiler. Böylelikle doğruyu öğrendiler” diye konuş­tu. ÇİMKO Çimento CEO'su Dr. Önder Kırca, “Bu etkinliklerin çok değerli olduğunu biliyorum. Mimarlar bizim için çok önemli. Beton 10 bin yıldır kullanılan bir malzeme. Hep sağlamlığı konu­şuluyor. Tasarımı ve doğru kulla­nımı da çok önemli” dedi.