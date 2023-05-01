Beyaz eşya sektörüne yeni yatırımlar gelecek

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Türkiye’nin, global be­yaz eşya pazarında çok güçlü ve üretim kalitesiyle fark yaratan bir ülke olduğunu söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sı­ğın, “Hem mevcut üreticiler kapa­site artırma yönünde çalışmalar yapıyor hem de yeni yatırımcıla­rın yeni yatırım planları bulunu­yor. Bunların önemli bir kısmı da ihracatı hedefliyor. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz kaliteli üre­timler sayesinde ‘Made in Türki­ye’ markasının itibarını giderek pekiştirmekten gurur duyuyo­ruz” dedi.

Beyaz eşya sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektör­lerinden biri konumunda olduğu­nu belirten Sığın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke olarak dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini karşılıyo­ruz. Bu ciddi bir büyüklük ve bi­zi beyaz eşyada; Çin’den sonraki dünyanın en büyük ikinci üretici­si konumuna yerleştiriyor. Yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkıda bu­lunuyoruz."