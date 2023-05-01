Beyaz eşya sektörüne yeni yatırımlar gelecek
BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Türkiye’nin, global beyaz eşya pazarında çok güçlü ve üretim kalitesiyle fark yaratan bir ülke olduğunu söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sığın, “Hem mevcut üreticiler kapasite artırma yönünde çalışmalar yapıyor hem de yeni yatırımcıların yeni yatırım planları bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı da ihracatı hedefliyor" dedi.
BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Türkiye’nin, global beyaz eşya pazarında çok güçlü ve üretim kalitesiyle fark yaratan bir ülke olduğunu söyledi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sığın, “Hem mevcut üreticiler kapasite artırma yönünde çalışmalar yapıyor hem de yeni yatırımcıların yeni yatırım planları bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı da ihracatı hedefliyor. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz kaliteli üretimler sayesinde ‘Made in Türkiye’ markasının itibarını giderek pekiştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.
Beyaz eşya sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri konumunda olduğunu belirten Sığın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülke olarak dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini karşılıyoruz. Bu ciddi bir büyüklük ve bizi beyaz eşyada; Çin’den sonraki dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna yerleştiriyor. Yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuyoruz."