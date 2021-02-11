Beyçelik, 2 yılda 100 milyon dolar yatırım planlıyor

Esra ÖZARFAT

“Yatırımdan korkmayan bir şirketiz” diyen Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, 2021 ve 2022 yıllarını yeni yatırımların planlandığı yıllar olarak tarif etti. Gölcük’te bazı gövde parçalarını üretecekleri bir tesis inşaatı hazırlığında olduklarını açıklayan Çelik, TEKNOSAB’da da ilk fabrikayı yapan şirketlerden biri olacaklarını kaydetti. Baran Çelik, “Öncelikle Gölcük Yeniköy’de 20 dönüm alanda bir tesis kuracağız. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) açılmasıyla birlikte burada ilk fabrikayı yapanlardan biri olacağız. İlk etapta 40 dönüm alanda bir tesis kuracağız. 2025’e kadar 100 dönümden fazla bir alana ulaşacağız. Beyçelik Gestamp olarak Demirtaş’taki tesisimiz haricinde tüm fabrikaları 2024’te TEKNOSAB’da toplayacağız. İki yılda 100 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Tüm yatırımlarımız daha dijitalleşmiş, verimliliğin yüksek olduğu ve hatasız üretim odaklı, yeni nesil üretim modellerine uygun yatırımlar olacak” dedi.

Romanya’daki yatırımı tamamladı

Romanya’da 2017’de başladıkları yatırımı da tamamlayarak devreye aldıklarını hatırlatan Baran Çelik, Romanya’da otomotiv ana sanayilere hizmet veren ve 60 milyon euroya yakın üretim hacmine ulaşan tesisin verimli bir tesise dönüştüğüne işaret etti. Beyçelik Gestamp’ın yeni nesil malzemeleri şekillendirme alanında uzmanlaştığına dikkat çeken Çelik, “Verimli olduğunuz sürece, teknoloji ve yenilikleri takip ettiğiniz sürece başarı geliyor. Yatırımdan korkmayan bir şirketiz” diye konuştu. Baran Çelik, Beyçelik Gestamp’ın bünyesindeki firmalarla birlikte 120 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını aktardı. Baran Çelik, Beyçelik Gestamp olarak araç ağırlığının azaltılması, çarpmalara karşı direnç ve araç güvenliğinin arttırılması konularında sac metal şekillendirme teknolojilerinde yeni çözümler sunduklarını vurguladı.

"Kombi markası Warmhaus rekor kırdı"

Beyçelik Gestamp bünyesinde 4 bin, toplamda 5 bin kişilik bir organizasyon olduklarını anlatan Baran Çelik, holding bünyesindeki diğer firmalarla ilgili de şu bilgileri verdi: “Pandemi döneminde ev ürünleri tüketiminde artış olunca kombi markamız Warmhaus rekor kırdı. Panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretimi yaptığımız Warmhaus ile Türkiye’nin en büyük kombi üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Yüzde 100 yerli sermaye ile üretilen ürünlerimiz ile 31 ülkeye panel radyatör ihracatı, 25 ülkeye ise kombi ihracatı gerçekleştiriyoruz. Warmhaus markası ile kombi ihracatı yaptığımız ülke sayısını bu yıl 30 ülkeye çıkararak adetsel bazda yüzde 35 büyüme hedefliyoruz.”

Yenilenebilir enerjide projeleri var

Radyatör kategorisinde ise pandemi sonrası normalleşme sürecinde hızlı büyümesini bekledikleri yüksek potansiyelli pazarlara ihracat odağını artırdıklarını ifade eden Çelik, adetsel olarak yüzde 25 büyümeyi öngördüklerini anlattı. Baran Çelik, “Enerji alanında da hem rüzgar santrallerinin çelik kulelerini üretiyor hem de rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteriyoruz. Yılda 300 adet kule üretim kapasitesi bulunan Gesbey sürdürülebilirlik ve temiz enerji hassasiyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjideki artışa bağlı olarak geçen yıl tarihindeki en iyi dönemini yaşadı. Ayrıca elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji olarak da 3 ayrı lokasyonda 3 projemiz bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.